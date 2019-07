Urgences Réanimation Anesthésie

ITEM 154 – UE 6 Septicémie, bactériémie, fongémie

ITEM 265 – UE 8 Troubles de l'équilibre acidobasique et désordres hydroélectrolytiques

ITEM 327 – UE 11 Arrêt cardiocirculatoire

ITEM 331 – UE 11 Coma non traumatique

ITEM 332 – UE 11 Principales intoxications aiguës

ITEM 333 – UE 11 OEdème de Quincke et anaphylaxie

ITEM 343 – UE 11 Insuffisance rénale aiguë. Anurie

ITEM 354 – UE 11 Détresse respiratoire aiguë de l'adulte

ITEM 4 – UE 1 La sécurité du patient. La gestion des risques. Les événements indésirables

Urgences en traumatologie

ITEM 329(A) – UE 11 Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez un brûlé

ITEM 329(B) – UE 11 Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez un polytraumatisé

ITEM 329(C) – UE 11 Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez un traumatisé abdominal

ITEM 329(D) – UE 11 Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez un traumatisé des membres

ITEM 329(E) – UE 11 Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez un traumatisé du bassin

ITEM 329(F) – UE 11 Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez un traumatisé thoracique

ITEM 329(G) – UE 11 Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications devant une plaie des parties molles

ITEM 329(H) – UE 11 Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez un traumatisé du rachis

ITEM 330 – UE 11 Orientation diagnostique et conduite à tenir devant un traumatisme crânien

Anesthésie

ITEM 132 – UE 5Thérapeutiques antalgiques médicamenteuses et non médicamenteuses

ITEM 133 – UE 5 Anesthésie locale, locorégionale et générale

Entraînement

Questions isolées

Réponses