Für alle, die als Erster am Unfallort eintreffen - hier finden Sie alles, was Sie für eine qualifizierte Erstversorgung wissen müssen. Leicht verständlich geschrieben und mit vielen Fallbeispielen aus der Einsatzpraxis - proben Sie den Ernstfall! - Alle wichtigen Aspekte der prähospitalen Versorgung, passgenau auf First Responder zugeschnitten, z.B.: Erstbeurteilung von Patient und Einsatzstelle, Atemwegsmanagement, Schock, Schädel-Hirn-Trauma, Wirbelsäulenverletzungen - Klare Behandlungsprinzipien, -techniken und -abläufe - Basiert auf dem weltweit führenden und bewährten traumatologischen Konzept PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) für Rettungsdienst-Profis - Inkl. Online-Zugang: Mit dem Code im Buch haben Sie ab Aktivierung Zugriff auf die Abbildungen. Langbeschreibung PHTLS-Basics für First Responder am Unfallort



First Responder, Helfer/Sanitäter vor Ort, Polizei, Feuerwehr und Combat First Responder sind häufig die Ersten, die am Unfallort eintreffen. Als erstem Glied der Rettungskette kommt ihnen große Bedeutung zu, denn je eher qualifizierte Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungsdienst-Profis durchgeführt werden, desto besser stehen die Chancen auf einen guten Ausgang für die Patienten. Traumamanagement First Responder (TFR) bietet alle relevanten Informationen für die qualifizierte und effektive Ersthilfe bei traumatologischen Notfällen: - Alle wichtigen Aspekte der prähospitalen Versorgung - Anleitungen für alle entscheidenden Behandlungsmaßnahmen - Wichtiges Wissen über unfallphysikalische Kräfte und Verletzungsmechanismen (Traumakinematik) - Fallbeispiele und Lösungen, die helfen, das Erlernte auf realistische Szenarien zu beziehen "Traumamanagement First Responder" schafft Sicherheit bei der primären Versorgung von Trauma-Patienten, denn TFR - bietet aktuellste und wissenschaftlich gesicherte notfallmedizinische Erkenntnisse, - setzt auf klare Behandlungsprinzipien, -techniken und -abläufe und - basiert auf dem weltweit führenden und bewährten traumatologischen Konzept PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) für Rettungsdienst-Profis und der 2. deutschen Auflage von "Präklinisches Traumamanagement PHTLS". Das PHTLS-Konzept wurde von der National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) und dem Committee on Trauma (CoT) der amerikanischen Fachgesellschaft der Chirurgen (ACS) gemeinsam entwickelt. TFR und PHTLS - Versorgung aus einem Guss von der Ersthilfe bis zur Notfallaufnahme im Krankenhaus.