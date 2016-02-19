The Release of Catecholamines from Adrenergic Neurons
1st Edition
Description
The Release of Catecholamines from Adrenergic Neurons covers the advances in understanding the mechanism of catecholamine release and other neurotransmitters from adrenergic neurons. This book is organized into four sections encompassing 18 chapters.
The opening section surveys biochemical studies of the mechanism and regulation of nerve stimulation. This section examines the role of calcium, prostaglandins, and presynaptic adrenoceptors and muscarine receptors in catecholamine release. The next section describes the modification of catecholamine release by several drugs, including adrenergic neuron blocking agents, narcotic analgesics, opioid peptides, lysergic acid diethylamide, anesthetics, alcohols, and adenosine and adenine nucleotides. These topics are followed by discussions of catecholamine release induced by cations and other drugs, such as nicotinic agonists, calcium ionophores, veratridine, scorption venom, and phenethylamines. The final section deals with the biochemical assessment of peripheral adrenergic activity and the clinical pharmacology of adrenergic neuron blocking agents.
This book is intended for pharmacologists, neurologists, researchers, and advanced students.
Table of Contents
Dedication
LIST OF CONTRIBUTORS
PREFACE
A: Mechanism and Regulation of Nerve Stimulation
Chapter 1: BIOCHEMICAL STUDIES OF THE MECHANISM OF RELEASE
I HISTORICAL INTRODUCTION
II CONSTITUENTS OF NORADRENERGIC VESICLES
III RELEASE OF CONSTITUENTS OF NORADRENERGIC VESICLES UPON NERVE STIMULATION
IV IMPLICATIONS OF THE BIOCHEMICAL STUDIES
Chapter 2: ULTRASTRUCTURAL STUDIES OF THE MECHANISM OF RELEASE
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II STORAGE
III SITE OF RELEASE
IV MECHANISM OF RELEASE
V SOURCE OF RELEASED NORADRENALINE
VI FATE OF VESICLES AFTER RELEASE
VII ORIGIN OF VESICLES
VIII CONCLUSION
Chapter 3: THE ROLE OF CALCIUM IN CATECHOLAMINE RELEASE FROM ADRENERGIC NERVE TERMINALS
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II REVIEW OF THE EVIDENCE THAT CALCIUM PLAYS A ROLE IN EXOCYTOSIS
III CALCIUM-DEPENDENT VERSUS CALCIUM-INDEPENDENT NORADRENALINE RELEASE
IV HOW DOES Ca ENTER THE TERMINALS?
V WHAT IS THE ROLE OF CALCIUM IN VESICULAR EXOCYTOSIS?
VI CALCIUM BUFFERING IN NERVE TERMINALS
VII EXTRUSION OF CALCIUM FROM NERVE TERMINALS
VIII SUMMARY AND CONCLUSION
Acknowledgements
Chapter 4: PRESYNAPTIC ADRENOCEPTORS AND REGULATION OF RELEASE
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II PRESYNAPTIC ALPHA-ADRENOCEPTORS
III DIFFERENCES BETWEEN THE PRESYNAPTIC AND THE POSTSYNAPTIC ALPHA-ADRENOCEPTORS
IV EVIDENCE FOR THE PRESYNAPTIC LOCATION OF THE ALPHA-ADRENOCEPTOR INVOLVED IN THE NEGATIVE FEEDBACK MECHANISM THAT REGULATES NORADRENALINE RELEASE DURING NERVE STIMULATION.
V PHYSIOLOGICAL AND PHARMACOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE NEGATIVE FEEDBACK MECHANISM MEDIATED BY PRESYNAPTIC ALPHA-ADRENOCEPTORS
VI INFLUENCE OF NEURONAL UPTAKE OF NORADRENALINE ON THE NEGATIVE FEEDBACK MECHANISM MEDIATED BY PRESYNAPTIC ALPHA-ADRENOCEPTORS
VII EVIDENCE FOR THE PRESENCE OF PRESYNAPTIC BETA-ADRENOCEPTORS IN NORADRENERGIC NERVE ENDINGS
VIII WORKING HYPOTHESIS FOR THE PARTICIPATION OF THE PRESYNAPTIC ALPHA AND BETA-ADRENOCEPTORS IN THE REGULATION OF NORADRENALINE RELEASE DURING NERVE STIMULATION
IX INHIBITION OF STIMULATION-EVOKED RELEASE OF NORADRENALINE MEDIATED BY PRESYNAPTIC DOPAMINE RECEPTORS
Chapter 5: PRESYNAPTIC MUSCARINE RECEPTORS AND INHIBITION OF RELEASE
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II MUSCARINIC INHIBITION OF NORADRENALINE RELEASE EVOKED BY ELECTRICAL STIMULATION OF SYMPATHETIC NERVES
III MUSCARINIC INHIBITION OF NORADRENALINE RELEASE EVOKED BY NICOTINIC DRUGS
IV MUSCARINIC INHIBITION OF NORADRENALINE RELEASE EVOKED BY A HIGH POTASSIUM ION CONCENTRATION
V EFFECT OF MUSCARINIC AGONISTS ON NORADRENALINE RELEASING PROCEDURES INDEPENDENT OF CALCIUM IONS
VI EFFECT OF METHACHOLINE ON THE RELEASE OF AN ADRENERGIC FALSE TRANSMITTER
VII INDIRECT EVIDENCE FOR MUSCARINIC MODULATION OF TRANSMITTER RELEASE
VIII THE TYPE OF MUSCARINE RECEPTOR INVOLVED IN THE INHIBITORY EFFECT
IX THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSCARINIC INHIBITION AND DEPENDENCE ON CALCIUM FOR RELEASE
X POSSIBLE PHYSIOLOGICAL AND PHARMACOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE MUSCARINIC INHIBITORY MECHANISM
Chapter 6: ROLE OF PROSTAGLANDINS AND CYCLIC ADENOSINE MONOPHATE IN RELEASE
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II PROSTAGLANDINS AND RELEASE OF NORADRENALINE
III CYCLIC ADENOSINE MONOPHATE AND NORADRENALINE SECRETION
IV SUMMARY AND CONCLUSIONS
Chapter 7: PRESYNAPTIC REGULATION OF RELEASE IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Publisher Summary
I INTRODUCTION, DEFINITIONS AND SCOPE
II DETERMINATION OF CATECHOLAMINE RELEASE
III REGULATION OF NORADRENALINE RELEASE
IV REGULATION OF DOPAMINE RELEASE
V CONCLUDING REMARKS
B: Drugs Modifying Release During Nerve Stimulation
Chapter 8: MODIFICATION OF RELEASE BY ADRENERGIC NEURON BLOCKING AGENTS AND AGENTS THAT ALTER THE ACTION POTENTIAL
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II CLASSICAL ADRENERGIC NEURON BLOCKING AGENTS
III MISCELLANEOUS AGENTS WITH ADRENERGIC NEURON BLOCKING PROPERTIES
IV AGENTS AND IONS AFFECTING THE ACTION POTENTIAL
V SUMMARY
Chapter 9: MODIFICATION OF CATECHOLAMINE RELEASE BY NARCOTIC ANALGESICS AND OPIOID PEPTIDES
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II NORADRENALINE RELEASE
III NORADRENALINE UPTAKE
IV OPIOID PEPTIDES
V MULTIPLE OPIATE RECEPTORS
VI MECHANISM OF ACTION
Chapter 10: MODIFICATION OF RELEASE BY LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II CONTRACTILE EFFECTS OF LSD
III INHIBITION OF NERVE-INDUCED CONTRACTION BY LSD
IV COMPARISON OF THE EFFECTS OF LSD ON THE NERVE-INDUCED OVERFLOW OF [3H]NORADRENALINE AND ON THE ACCOMPANYING CONTRACTILE RESPONSES
Chapter 11: MODIFICATION OF CATECHOLAMINE RELEASE BY ANAESTHETICS AND ALCOHOLS
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II EFFECTS OF ALCOHOLS
III EFFECTS OF INHALATION ANAESTHETICS
IV EFFECTS OF INTRAVENOUS ANAESTHETICS
V POSSIBLE SITE AND MECHANISM OF ACTION UNDERLYING THE INHIBITION OF STIMULATED RELEASE
Chapter 12: MODIFICATION OF RELEASE BY ADENOSINE AND ADENINE NUCLEOTIDES
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II EFFECTS OF ADENINE NUCLEOTIDES AND ADENOSINE ON NORADRENALINE RELEASE
III SITE OF ACTION
IV MECHANISM OF ACTION
V SIGNIFICANCE OF PRESYNAPTIC ‘PURINERGIC’ RECEPTORS
VI CONCLUSION
Acknowledgements
C: Release Induced by Cations and Drugs
Chapter 13: RELEASE INDUCED BY NICOTONIC AGONISTS
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II BASIC EVIDENCE
III MECHANISM OF RELEASE
IV EFFECTS OF DRUGS AND IONS ON NICOTINIC RELEASE
V BIOLOGICAL OCCURRENCE AND DISTRIBUTION OF NICOTINE RECEPTORS
VI SPECULATIONS ON A PHYSIOLOGICAL SIGNIFICANCE
VII TOXICOLOGICAL ASPECTS
Chapter 14: RELEASE INDUCED BY CALCIUM IONOPHORES
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II CALCIUM IONOPHORES
III CATECHOLAMINE RELEASE BY THE CALCIUM IONOPHORES
Chapter 15: RELEASE INDUCED BY ALTERATIONS IN EXTRACELLULAR POTASSIUM AND SODIUM AND BY VERATRIDINE AND SCORPION VENOM
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II RELEASE INDUCED BY POTASSIUM
III RELEASE INDUCED BY VERATRIDINE AND BY SCORPION VENOM
IV RELEASE PRODUCED BY PROCEDURES THAT INHIBIT SODIUM PUMPING
V RELEASE PRODUCED BY LOWERING THE EXTERNAL SODIUM CONCENTRATION
Chapter 16: RELEASE INDUCED BY PHENETHYLAMINES
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II IS AMINE EFFLUX CARRIER-MEDIATED?
III ARE THERE EXTRAVESICULAR BINDING SITES FOR NORADRENALINE?
IV UPTAKE AND RETENTION OF TYRAMINE BY AND IN ISOLATED STORAGE VESICLES
V METABOLISM OF THE NORADRENALINE RELEASED BY INDIRECTLY ACTING SYMPATHOMIMETIC AMINES
VI CONCLUSIONS
D: Clinical Physiology and Pharmacology
Chapter 17: BIOCHEMICAL ASSESSMENT OF PERIPHERAL ADRENERGIC ACTIVITY
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II URINARY EXCRETION OF CATECHOLAMINES
III EXCRETION OF URINARY METABOLITES
IV MEASUREMENT OF PLASMA LEVELS OF ADRENALINE AND NORADRENALINE
V SIGNIFICANCE OF PLASMA CATECHOLAMINE LEVELS
VI SERUM DOPAMINE-β-HYDROXYLASE
VII CONCLUSION
Chapter 18: THE CLINICAL PHARMACOLOGY OF ADRENERGIC NEURON BLOCKING AGENTS
Publisher Summary
I INTRODUCTION
II MECHANISM OF ACTION
III HEMODYNAMIC EFFECTS
IV DRUG INTERACTIONS
V PHARMACOKINETICS
VI RELATIONSHIP OF PLASMA CONCENTRATION TO ADRENERGIC NEURON BLOCKADE
VII RESISTANCE TO TREATMENT WITH ADRENERGIC NEURON BLOCKING AGENTS
VIII CONCLUSIONS
INDEX
Details
- No. of pages:
- 406
- Language:
- English
- Copyright:
- © Pergamon 1979
- Published:
- 1st January 1979
- Imprint:
- Pergamon
- eBook ISBN:
- 9781483188119