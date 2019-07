Sexualité, couple et TCC. Volume 2 : les difficultés conjugales

L'utilisation des TCC en sexothérapie et en thérapie de couple a démontré son efficacité dans la résolution des problèmes sexuels et des dysharmonies conjugales.

Cet ouvrage, illustré de nombreux cas cliniques, présente les prises en charge classiques en thérapie comportementale et cognitive intégrant les courants les plus récents : « troisième vague », outils stratégiques et solutionnistes et d'autres techniques comme la sophro-hypnose et l'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Il conserve les principes d'apprentissage ainsi que les données de l'expérience scientifique et détaille l'analyse fonctionnelle, la définition d'objectifs, l'évaluation et les traitements.

Ce volume 2 est consacré à la relation de couple et aux difficultés qui s'y rattachent. La première partie est dédiée aux dysharmonies conjugales ; les hypothèses explicatives des difficultés de couple, leur évaluation et les thérapies de couple y sont détaillées. Les auteurs ont associé aux protocoles classiques de TCC, une lecture plus spécifiquement émotionnelle de pleine conscience et d'acceptation.

La deuxième partie s'intéresse à trois contextes de vie où la sexualité et le couple sont au centre de bouleversements psychophysiologiques : la sexualité des aînés ; le retentissement sexuel et affectif après le cancer ; les conséquences sexo-conjugales après un trauma sexuel.

La troisième partie développe le concept de dépendances affectives, notion intégrant certaines conduites addictives et compulsives de séduction, de fusion conjugale, d'évitement ou de passion.

Cet ouvrage, écrit par des experts en sexothérapie et TCC, est un outil précieux destiné aux professionnels de santé mentale, sexothérapeutes, thérapeutes de couple et médecins, qui y trouveront les informations les plus récentes tant sur le plan clinique que thérapeutique.