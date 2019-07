Cet ouvrage de cours synthétique traite l'ensemble des items de pneumologie du programme de DFASM. Cette troisième édition reste fidèle à l'esprit des précédentes éditions qui leur a valu leur succès : chaque chapitre, consacré à un item, est rédigé suivant un plan identique, original, clair et très didactique qui facilite l'apprentissage.

Cette troisième édition, complètement refondue du point de vue des données médicales et scientifiques, comporte une mise à jour en parfaite conformité avec le programme de DFASM, avec l'intégration des conférences de consensus, des référentiels et des recommandations officielles les plus récentes des sociétés savantes. De nombreux flashcodes renvoient directement aux recommandations et aux conférences de consensus de la HAS citées ou commentées.

Chaque item comportant le nouveau et l'ancien numéro du programme, comprend les éléments systématiques suivants, mis à jour et enrichis :

les conférences de consensus , d'experts et les recommandations existantes ;

, d'experts et les recommandations existantes ; des schémas , des algorithmes et de l' iconographie ;

, des et de l' ; des encadrés sur les notions importantes ;

sur les notions importantes ; des repères permettant d'identifier les sujets déjà tombés au concours de l'internat et aux ECN depuis 1995, clairement indiqués en regard du thème tombé avec leur date et un court résumé des Annales ;

au concours de l'internat et aux ECN depuis 1995, clairement indiqués en regard du thème tombé avec leur date et un court résumé des Annales ; des renvois transversaux vers les autres items du programme ;

vers les autres items du programme ; les « zéros » aux questions ;

» aux questions ; une « Fiche dernier tour » qui propose un résumé de l'item.

Cette troisième édition propose pour chaque chapitre une série de QCM corrigés.