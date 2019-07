Neuroanatomie descriptive

Divisé en 13 chapitres, cet ouvrage présente les notions essentielles de l'anatomie du système nerveux central humain et permet l'acquisition de bases solides et rigoureuses nécessaires pour la neurophysiologie, la séméiologie et la pathologie neurologiques, et pour l'imagerie médicale. Chaque chapitre comprend : • une partie de texte consacrée aux fondamentaux du cours, présentée de manière synthétique, systématique et hiérarchisée et adoptant la terminologie anatomique internationale (Terminologia anatomica) francisée ; de plus, de nombreuses notes permettent d'approfondir la lecture avec des notions concernant l'embryologie et l'organogenèse, l'histologie, les variantes de la normale, la signification fonctionnelle et l'intérêt clinique des structures, ou encore l'étymologie des termes, • une série de planches originales, permettant à la fois de visualiser les éléments décrits dans le texte et de constituer un support pour les travaux pratiques en anatomie ou en imagerie. Enfin, un atlas d'anatomie sectionnelle, comportant 68 coupes selon les trois plans de référence principaux (frontal, transversal, sagittal), vient compléter l'ensemble. Au total, l'ouvrage comprend 163 planches originales, présentant une anatomie normale in vivo, réalisées grâce aux données d'examens en imagerie par résonance magnétique (IRM 3 teslas). La mise en page d'ensemble, le grand format des illustrations et la disposition des légendes facilitent la compréhension et la mémorisation ainsi que l'utilisation directe des connaissances en imagerie médicale et en clinique. Le tout est accompagné de plus de 50 planches anatomiques à compléter en ligne, afin de s’entraîner et de vérifier l’acquisition des connaissances.