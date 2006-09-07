Mechatronics for Safety, Security and Dependability in a New Era
1st Edition
Description
Mechatronics for Safety, Security and Dependability in a New Era contains selected leading papers from the International Conference on Machine Automation 2004, the work of researchers from USA, Japan, China and Europe. The topics covered include: manufacturing systems such as CAD/CAM, machining and, human factors in manufacturing; robotics in relation to sensors and actuators, new control technology and, measuring and monitoring; the application of new technologies in connection with wireless communication, human behavior analysis and welfare.
Mechatronics has been rapidly developing as an important area that affects all areas of society from industrial robots, automobiles, electrical appliances, computers and consumer goods etc. It also plays a role in safety recovery, such as for rescue tasks after disasters, destruction of hazardous and abandoned weapons and the restoration of polluted environments.
The increasing need for safe, secure and dependable technology means that the advancement of mechatronics plays an essential role in the development of products and systems. This book provides an insight into developments in essential new methodologies and tools to design and to build machines to achieve this.
Key Features
- Covers key topics in manufacturing, such as machining, robotics, sensors, monitoring, etc.
- Reviews modern applications of new technologies in connection with wireless communication, human behavior analysis, and welfare
Readership
Engineers in industry and academia who are involved in current and future manufacturing processes, including key application areas such as robotics
Table of Contents
PREFACE
Skill-Assist and Its Related Safety-Oriented Technology
ABSTRACT
Index Terms
I INTRODUCTION TO SKILL-ASSIST
II RISK ASSESSMENT WITH 3-STEP METHODS FOR THE RISK REDUCTION PROCESS OF A SKILL-ASSIST
III DEVELOPMENT OF A METHOD FOR PREVENTING ACCIDENTS CAUSED BY HUMAN ERROR[1]
IV EXTENTION OF HMM-OPD TO WORKABILITY IMPROVEMENT
V DISCUSSION ON SUCCESSFULLY PUTTING SERVICE ROBOTS TO PRACTICAL USE
VI SUMMARY
ACKNOWLEDGMENT
FROM RoboCup TO RoboCity CoRE
ABSTRACT
INTRODUCTION
CONCLUSION
Welfare
EVALUATION OF OPERABILITY OF AN ELECTRIC CART HANDLE WITHOUT THE BENDING MOTION OF WRISTS
ABSTRACT
INTRODUCTION
STRUCTURE OF LINK TYPE HANDLE
METHODS
RESULTS
DISCUSSION
CONCLUSION
ACKNOWLEDGEMENT
QUANTIFICATION OF DYNAMIC WALKING STABILITY OF ELDERLY BY USING NONLINEAR TIME-SERIES ANALYSIS AND SIMPLE ACCELEROMETRY
ABSTRACT
INTRODUCTION
METHODOLOGY
EXPERIMENT
RESULT
CONCLUSION
ACKNOWLEDGMENT
DEVELOPMENT OF A WELFARE ROBOT BASED ON RECS CONCEPT - TASK OF SETTING A MEAL ON THE TABLE -
ABSTRACT
INTRODUCTION
SYSTEM OF WELFARE ROBOT
PREPARING MEAL BY ROBOT
SETTING TABLEWARE BY ROBOT
EXPERIMENT
CONCLUSION
ACKNOWLEDGEMENT
DEVELOPMENT OF A MOBILITY AID FOR THE VISUALLY IMPAIRED USING A HAPTIC FORCE GENERATOR
ABSTRACT
INTRODUCTION
SUPERFICIAL MOMENT OF INERTIA
DEVICE FOR HAPTIC ILLUSION
CONCLUSIONS
STUDY OF THE DESIGN METHOD OF AN ANKLE-FOOT-ORTHOSIS
ABSTRACT
INTRODUCTION
EXPECTED MAIN FEATURES AND BUSINESS MODEL OF HEALTHCARE PARTNER ROBOT BASED ON THE MARKET ANALYSIS
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 MARKET ANALYSIS
3 HEALTHCARE PARTNER ROBOT SYSTEM
4 A BUSINESS MODEL OF HEALTHCARE PARTNER ROBOTS, AND THE RELATED DEVELOPMENT STRATEGIES
5 CONCLUSION
EVALUATION OF HUMAN MOTOR CHARACTERISTICS IN DRIVING A WHEELCHAIR WITH HAND-RIMS
ABSTRACT
INTRODUCTION
METHODS
RESULTS
DISCUSSION
CONCLUSION
ACKNOWLEDGMENTS
DYNAMIC MODELING FOR ATTENDANT PROPELLING WHEELCHAIRS
ABSTRACT
INTRODUCTION
MODELING FOR ATTENDANT PROPELLING
EXPERIMENT FOR IDENTIFICATION
RESULTS
DISCUSSION
CONCLUSIONS
DEVELOPMENT OF A NON-POWERED LIFT FOR WHEELCHAIR USERS: -MECHANISM TO TRANSMIT ROTATION OF WHEELS BY MANY ROLLERS -
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 MECHANISM OF THE NON-POWERED LIFT
3 MECHANISM TO DECREASE DRIVING TORQUE
4 MECHANICAL ANALYSIS
5 CONDITION TO DRIVE ROLLERS
6 EXPERIMENTS
7 CONCLUSION
GUIDANCE OF ELECTRIC WHEELCHAIR BY THE LEAD TYPE OPERATING DEVICE WITH DETECTING RELATIVE POSITION TO ASSISTANCE DOG
ABSTRACT
INTRODUCTION
GENERAL DESCRIPTION ABOUT ELECTRIC WHEELCHAIR AND GUIDANCE UNIT
BLOCK DIAGRAM OF GUIDANCE CONTROL SYSTEM
EVALUATION ABOUT FOLLOWING CHARACTERISTICS IN STRAIGHT DRIVING
EVALUATION OF FOLLOWING CHARACTERISTICS IN ROTATIONAL DRIVING
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Tele-Operation
DEVELOPMENT OF MASTER-SLAVE ROBOTIC SYSTEM FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
ABSTRACT
INTRODUCTION
METHOD
EXEPERIMENTAL RESULTS
DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS
Workers in Manufacturing Systems
WORKPLACE TASKS DESIGN SUPPORT SYSTEM BY USING COMPUTER MANNEQUIN
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 REQUIREMENT FOR WORKPLACE TASK DESIGN SUPPORT SYSTEM
3 WORKPLACE TASKS DESIGN SUPPORT SYSTEM
4 CASE STUDY
5 CONCLUSION
SIMULATION AND EVALUATION OF FACTORY WORKS USING MUSCULOSKELETAL HUMAN BODY MODEL
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 INFO-ERGONOMICS SIMULATION
3 PRECISE HUMAN MODEL AND THE DESCRIPTION METHOD
4 EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION
5 CONCLUSION
DEVELOPMENT OF MEASURING DEVICE FOR LOWER LEG SWELLING DURING STANDING WORK TASKS
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 MEASURING DEVICE
3 CHARACTERISTIC TESTS
4 SWELLING DURING PROLONGED STANDING
5 CONCLUSION
Deformable Object Manipulation
SPREADING OF CLOTHES BY ROBOT ARMS USING TRACING METHOD
ABSTRACT
INTRODUCTION
TOWEL SPREADING SYSTEM
FINDING & GRASPING OF THE FIRST CORNER
FINDING & GRASPING OF THE SECOND CORNER USING TRACING METHOD
EXPERIMENTS
CONCLUSIONS
INDIRECT SIMULTANEOUS POSITIONING OF DEFORMABLE OBJECTS WITHOUT PHYSICAL PARAMETERS OR TIME-DERIVATIVES
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 INDIRECT SIMULTANEOUS POSITIONING
3 CONTROL LAW
4 SIMULATION
5 CONCLUDING REMARKS
PLANNING OF KNOTTING MANIPULATION
ABSTRACT
INTRODUCTION
REPRESENTATION OF KNOTTING/UNKNOTTING PROCESS
MOTION PLANNING IN KNOTTING/UNKNOTTING MANIPULATION
EXAMPLE OF POSSIBLE PROCESS GENERATION
CONCLUSIONS
Planning
ANALYZING AND EVALUATING ROBOT MOTION ALGORITHM FOR SWEEPING TASK
ABSTRACT
I INTRODUCTION
II INITIAL CONDITION SET UP
III SWEEPING TASK SIMULATOR
IV ANALYSIS OF AIR-HOCKEY MOTION
V EFFECT OF CHANGING INITIAL POSITION
VI ANALYSIS OF COMERCIAL ROBOT ALGORITHM
VII CONCLUSION
METHOD FOR SOLVING INVERSE KINEMATICS OF REDUNDANT ROBOT UNDER RESTRAINT BY OBSTACLES
ABSTRACT
INTRODUCTION
ROBOT MODEL
METHOD FOR SOLVING INVERSE KINEMATICS
CONCLUSION
ACKNOWLEDGEMENT
CAD/CAM
EXPRESSION OF THEORETICAL DESIGN INFORMATION AND INTENTION TRANSMITTING ARCHITECTURE
ABSTRACT
1 BACKGROUND AND OBJECTIVES
2 SUBSTANCE
3 POINTS OF PRINCIPAL ARCHITECTURE
4 UPSTREAM DESIGN STAGE REQUIREMENTS FOR PRINCIPAL ARCHITECTURE
5 SUMMARIES AND CONCLUSION
DETECTION OF UNCUT REGIONS IN POCKET MACHINING
ABSTRACT
INTRODUCTION
GENERATION OF OFFSET CURVE FOR POCKETING
DETECTION OF UNCUT REGIONS
RESULTS AND DISCUSSION
CONCLUSIONS
FLEXIBLE PROCESS PLANNING SYSTEM CONSIDERING DESIGN INTENTIONS AND DISTURBANCE IN PRODUCTION PROCESS
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 SYSTEM ARCHITECTURE
3 FEATURE INTERPRETATIONS
4 MACHINING SEQUENCE
5 OPTIMUM PROCESS PLAN
6 CONCLUSION
A STUDY ON CALCULATION METHODS OF ENVIRONMENTAL BURDEN FOR NC PROGRAM DIAGNOSIS
ABSTRACT
INTRODUCTION
SYSTEM OVERVIEW
CALCULATION ALOGORITHM
CASE STUDY
CONCLUSIONS
Assembly/Disassembly
ASSEMBLY SYSTEM BY USING PROTOTYPE OF ACTIVE FLEXIBLE FIXTURE
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 PROTOTYPE OF THE AFLEF
3 EVALUATION OF THE PROTOTYPE OF AFLEF
4 CONCLUSIONS
ASSEMBLY SEQUENCE PLANNING USING K-NEAREST-NEIGHBOR RULE
ABSTRACT
INTRODUCTION
IDENTIFICATION OF PARTS AND SUBASSEMBLIES TO BE REMOVED
GENERATION OF PRECEDENCE GRAPH BY K-NEAREST-NEIGHBOR RULE
EXPERIMENTS
CONCLUSIONS
PROPOSAL OF UBIQUITOUS DISASSEMBLY SYSTEM FOR REALIZING REUSE AND RECYCLING IN COOPERATIVE DISTRIBUTED FACILITIES
ABSTRACT
INTRODUCTION
INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURE FOR THE UBIQUITOUS DISASSEMBLY SYSTEM
REALIZATION APPROACH
CASE STUDY
CONCLUSIONS
Sensors & Actuators
DEVELOPMENT OF A MICRO TACTILE SENSOR UTILIZING PIEZORESISTORS AND CHARACTERIZATION OF ITS PERFORMANCE
ABSTRACT
INTRODUCTION
FEM (FINITE ELEMENT METHOD) ANALYSIS
FABRICATION PROCESS
THE DESIGN OF EVALUATION CIRCUIT
CHARACTERISTICS OF SENSOR
CONCLUSINS
ACKNOWLEDGEMENT
DEVELOPMENT OF SENSORS BASED ON THE FIXED STEWART PLATFORM
ABSTRACT
INTRODUCTION
MEASUREMENT ALGORITHM
CALCULATING OPTIMUM STRUCTURAL PARAMETER
MEASUREMENT INSTRUMENT
EXPERIMENTAL RESULT
CONCLUSION
MICROFABRICATION OF A PARYLENE SUSPENDED STRUCTURE AND INVESTIGATION OF ITS RESONANT FREQUENCY
ABSTRACT
INTRODUCTION
FEM ANALYSIS
RESONAT FREAQUENCY MEASUREMENT
CONCULUSION
ACKNOWLEDGEMENT
Machining
DIRECT PREDICTION OF CUTTING ERROR IN FINISH ENDMILLING BASED ON SEQUENCE-FREE ALGORITHM
ABSTRACT
INTRODUCTION
NEW PREDICIOTN PROCEDURE OF CUTTING ERROR DISTRIBUTION
EVALUATION OF THE PROPOSED PROCEDURE AND CONCLUSION
DEVELOPMENT OF CURVED HOLE MACHINING METHOD â€“ SIZE REDUCTION OF HOLE DIAMETER â€“
ABSTRACT
INTRODUCTION
CURVED HOLE MACHINING DEVICE
MOTION EXPERIMENT
MACHINING EXPERIMENT
CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGEMENT
MICROCHANNEL ARRAY CREATION BY MEANS OF ULTRAPRECISION MACHINING
ABSTRACT
INTRODUCTION
ULTRAPRECISION MACHINING CENTER AND MACHINING METHOD
CREATION OF V-SHAPED MICROCHANNEL ARRAY CHIP
CREATION OF SQUARE-SHAPED MICROCHANNEL ARRAY CHIP
CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGEMENT
AUTOMATION OF CHAMFERING BY AN INDUSTRIAL ROBOT (DEVELOPMENT OF POSITIONING SYSTEM TO COPE WITH DIMENSIONAL ERROR)
ABSTRACT
INTRODUCTION
SYSTEM CONFIGURATION
TOOLSTATION
IMAGE PROCESSING
EXPERIMENT
CONCLUSION
Human Behavior Analysis
INTERACTIVE BEHAVIORAL DESIGN BETWEEN AUTONOMOUS BEHAVIORAL CRITERIA LEARNING SYSTEM AND HUMAN
ABSTRACT
INTERODUCTION
DEFINITION
DESIGN SYSTEM
EXPERIMENTS
CONCLUSIONS AND FUTURE TASKS
HUMAN BEHAVIOR BASED OBSTACLE AVOIDANCE FOR HUMAN-ROBOT COOPERATIVE TRANSPORTATION
ABSTRACT
INTRODUCTION
OBSTACLE RECOGNITION FROM HUMAN BEHAVIOR
PROBLEM SETTINGS
OBSTACLE RECOGNITION AND PATH PLANNING WITH GLOBAL INFORMATION
OBSTACLE RECOGNITION AND PATH PLANNING WITH LOCAL INFORMATION
CONCLUSION
EVALUATION METHODS FOR DRIVING PERFORMANCE USING A DRIVING SIMULATOR UNDER THE CONDITION OF DRUNK DRIVING OR TALKING DRIVING WITH A CELL PHONE
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 DRIVING SIMULATOR
3 EVALUATION METHODS FOR DRIVING PERFORMANCE
4 FEASIBILITY TEST
5 CONCLUSION
COMPUTATIONAL MODEL AND ALGORITHM OF HUMAN PLANNING
ABSTRACT
INTRODUCTION
RELATED WORKS
APPROACH
SIMULATION
DISCUSSION
Humanoids
SAFETY DESIGN FOR SMALL BIPED-WALKING HOME-ENTERTAINMENT ROBOT SDR-4XII
ABSTRACT
INTRODUCTION
DESIGN AND CONFIGURATION OF SDR-4XII
DEVELOPMENT OF THE ROBOTIC ACTUATOR ISA-4
SAFETY FUNCTIONS ON SDR-4XII
CONCLUTION
Scheduling
A STUDY ON A REAL-TIME SCHEDULING OF HOLONIC MANUFACTURING SYSTEM - COORDINATION AMONG HOLONS BASED ON MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEM -
ABSTRACT
INTRODUCTION
REAL-TIME SCHEDULING PROCESSES OF HOLONS
COORDINATION AMONG HOLONS BASED ON MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEM
CASE STUDY
CONCLUSIONS
A STUDY ON INTEGRATION OF PROCESS PLANNING AND SCHEDULING SYSTEM FOR HOLONIC MANUFACTURING SYSTEM - SCHEDULER DRIVEN MODIFICATION OF PROCESS PLANS-
ABSTRACT
INTRODUCTION
PROCESS PLANNING AND SCHEDULING
SCHEDULING BY SCHEDULING HOLON
SCHEDULING BASED ON GAAND DISPATCHING RULES(6)
SCHEDULER DRIVEN MODIFICATION OF PROCESS PLANS
CASE STUDY
CONCLUSIONS
GENETIC ALGORITHM BASED REACTIVE SCHEDULING IN MANUFACTURING SYSTEM â€“ADVANCED CROSSOVER METHOD FOR TARDINESS MINIMIZATION PROBLEMSâ€“
ABSTRACT
INTRODUCTION
CURRENT REACTIVE SCHEDULING METHOD
REACTIVE SCHEDULING METHOD FOR TARDINESS MINIMIZATION PROBLEMS
COMPUTATIONAL EXPERIMENTS
CONCLUSIONS
A BASIC STUDY ON COST BASED SCHEDULING
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 PRODUCT COST ANALYSIS
3 DISTRIBUTED VIRTUAL FACTORY
4 ABC BASED APPROACH
5 GENETIC ALGORITHM BASED APPROACH
6 CONCLUSION
Vision
SEARCH AND POSE RECOGNITION OF INDUSTRIAL COMPONENTS USING CURVATURE OF OPTIMIZED EDGE PIXELS
ABSTRACT
IMAGE MATCHING METHOD BASED ON PAIR OF CURVATURES
EDGE PIXEL SELECTION BY GA
EXPERIMENTAL RESULTS
VISION-BASED NAVIGATION OF AN OUTDOOR MOBILE ROBOT USING A ROUGH MAP
ABSTRACT
INTRODUCTION
FEATURE DETECTION
ROUGH MAP
LOCALIZATION
EXPERIMENTAL RESULTS
CONCLUSION AND FUTURE WORK
TEACHING A MOBILE ROBOT TO TAKE ELEVATORS
ABSTRACT
INTRODUCTION
TASK MODEL-BASED INTERACTIVE TEACHING
ANALYSIS OF TAKE-AN-ELEVATOR TASK
TEACHING EXAMPLES
CONCLUSION
GENERATED IMAGE FEATURE BASED SELECTIVE ATTENTION MECHANISM BY VISUO-MOTOR LEARNING
ABSTRACT
INTRODUCTION
THE BASIC IDEA
SELECTIVE ATTENTION MECHANISM BASED ON GENERATED IMAGE FEATURE EXTRACTORS
EXPERIMENT
CONCLUSION
PRECISE MICRO ROBOT BIO CELL MANIPUTATION BASED ON THE MICROSCOPIC IMAGE RECONGIOTION
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 SYSTEM CONFIGRATION
3 VERSATILE MICRO ROBOT
4 PRECISE MICRO ROBOT BIO-CELL MANIPUTAION
5 MICROSCOPIC IMAGE RECOGNITION FOR IN BIO-CELL OPERATION
6 CONCLUSIONS
New Services & Decision Making in Manufacturing
SERVICE EXPLORER - A TOOL FOR SERVICE DESIGN -
ABSTRACT
INTRODUCTION
SERVICE DESIGN AND A SERVICE CAD
THE EMPLOYED SERVICE MODEL
THE PROTOTYPE OF A SERVICE CAD
A FRAMEWORK FOR SERVICE ENGINEERING BASED ON HIERARCHICAL COLORED PETRI NETS
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 THE WHOLE STRUCTURE OF PRODUCING-CONSUMING SYSTEM AND THE TOP LEVEL PETRI NET
3 SCOPE MODEL OF THE CONSUMER ELECTRONICS RENTAL SERVICE
4 VIEW MODELS OF THE CONSUMER ELECTRONICS RENTAL SERVICE
OBSERVABLES OF OPPOSITES ALTERNATIVES IN DECISION MAKING
ABSTRACT
INTRODUCTION
MODEL OF ACTING POTENTIALS
DYNAMIC INTERACTION OF OPPOSITES
CONCLUSION
Manufacturing System
ENHANCED DISTRIBUTED-SIMULATION USING ORiN AND HLA
ABSTRACT
KEYWORDS
1 INTRODUCTION
BASIC CONCEPT
SYSTEM OVERVIEW
A CASE STUDY
CONCLUSION
OBJECT-ORIENTED EMBEDDED SYSTEM DEVELOPMENT METHOD FOR EASY AND FAST PROTOTYPING
ABSTRACT
INTRODUCTION
HARDWARE MODEL FOR AN OBJECT-ORIENTED EMBEDDED SYSTEM DEVELOPMENT METHOD
DISCUSSION
CONCLUSION AND FUTURE DEVELOPMENT
ACKNOWLEDGMENTS
INTEGRATED CONSTRUCTION PROCESS MANAGEMENT SYSTEM
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 APPROACH
3 THE IMPLEMENTATION
4 THE INFRASTRUCTURE SYSTEM
5 EVALUATION
6 CONCLUSION
ACKNOWLEDGMENTS
A ROBOTIZED SYSTEM FOR PROTOTYPE MANUFACTURING OF CASTINGS AND BILLETS
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 DESCRIPTION OF THE PROCESS
3 ROBOTIC SYSTEM FOR PROTOTYPE MANUFACTURING
4 TESTS IN THE FOUNDRIES
5 CONCLUSIONS
TOWARDS HUMAN-PROFILE BASED OPERATIONS IN ADVANCED FACTORY GOVERNANCE SYSTEMS: CONTEMPORARY CHALLENGES FOR SOCIO-TECHNICAL SYSTEMS DESIGN?
ABSTRACT
INTRODUCTION
ECOSYSTEM, CAPITAL, AND INDICATOR SYSTEMS
INSTITUTIONS AND ECONOMIC AGENTS
DECISION OBJECTS AND THEIR HIERARCHIES
FACTORY GOVERNANCE
ADVANCED FACTORY GOVERNANCE
CONCLUSIONS
RELATION DIAGRAM BASED PROCESS OPTIMIZATION OF PRODUCTION PREPARATION PROCESS FOR OVERSEA FACTORY
ABSTRACT
INTRODUCTION
APPROACH
CASE STUDY
CONCLUSION
CYBER CONCURRENT MANUFACTURING INTEGRATED WITH PROCESS ENGINEERING AND 3D-CG SIMULATION -PRODUCT DESIGN, PRODUCTION SYSTEM DESIGN, AND WORKSTATION SYSTEM DESIGN AS A CASE STUDY ON â€œCURTAIN WALLâ€ CONSTRUCTION WORK-
ABSTRACT
INTRODUCTION
RESEARCH SUBJECTS OF CCM SYSTEM
MODELING AND VERFICATION OF PRODUCT DESIGN PROCESS
MODELING AND VERIFICATION OF DESIGN PROCESS FOR PRODUCTION SYSTEM
MODELING AND VERIFICATION OF DESIGN PROCESS FOR WORKSTATION SYSTEM
CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH SUBJECTS
Wireless Communication
WIRELESS DATA TRANSFER APPLIED ON HYDRAULIC SERVO
ABSTRACT
INTRODUCTION
EQUIPMENT
CONTROLLERS AND SOFTWARE
RESULTS
CONCLUSIONS
THE CHALLENGES ON THE DEVELOPMENT OF MOBILE CONTROLLED RFID SYSTEM
ABSTRACT
INTRODUCTION
MOBILE CONTROLLED RFID SYSTEM
GENERAL PACKET RADIO SYSTEM AND QOS ISSUES
QOS SIMULATIONS
CONCLUSIONS
WIRELESS COMMUNICATION WITH BLUETOOTH HEARING PROTECTOR
ABSTRACT
INTRODUCTION
THE CONSTRUCTED PROTOTYPE
THE MEASUREMENTS
CONCLUSIONS
DEVELOPMENT OF LOCAL POSITIONING SYSTEM USING BLUETOOTH
ABSTRACT
INTRODUCTION
POSTIONING SYSTEM USING BLUETOOTH
EXPERIMENT
CONCLUSIONS
ANALYSIS OF MULTIPLE OBJECT IDENTIFICATION WITH PASSIVE RFID
ABSTRACT
INTRODUCTION
PASSIVE RFID SYSTEM
ANTICOLLISION ANALYSIS
MEASUREMENTS
CONCLUSION
ACKNOWLEDGEMENTS
MODELING ELECTROMAGNETIC WAVE PROPAGATION IN PAPER REEL FOR UHF RFID SYSTEM DEVELOPMENT
ABSTRACT
INTRODUCTION
DIELECTRIC PROPERTIES OF PAPER
SIMULATION RESULTS FOR THE COUPLING BETWEEN TWO DIPOLE ANTENNAS THROUGH THE PAPER REEL
SIMULATION RESULTS FOR DIPOLE ANTENNA INSIDE THE PAPER REEL
CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
EFFECT OF CONDUCTIVE MATERIAL IN OBJECTS ON IDENTIFICATION WITH PASSIVE RFID TECHNOLOGY: A CASE STUDY OF CIGARETTE CARTONS
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 THE ANTENNA DESIGN
3 READ RANGE MEASUREMENTS
4 CONCLUSIONS
5 ACKNOWLEDGEMENTS
Control
CURRENT LIMITER COMPLICATES THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF SERVO MOTOR
ABSTRACT
INTRODUCTION
CURRENT CONTROL
VELOCITY CONTROL WITH CURRENT LOOP
POSITION CONTROL WITH CURRENT LOOP
DEVELOPMENT OF HIGH SPEED AND HIGH ACCURACY POSITIONING SYSTEM
CONCLUSION
ACTIVE SUSPENSION SYSTEM WITH HIGH-SPEED ON/OFF VALVE (APPLICATION OF PREVIEW CONTROL WITH ADAPTIVE DIGITAL FILTER)
ABSTRACT
INTRODUCTION
CONSTITUTION OF THE ACTIVE SUSPENSION SYSTEM
CONSTRUCTION OF THE BENCH SYSTEM
PREVIEW CONTROL METHOD WITH ADAPTIVE DIGITAL FILTER
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE DYNAMIC PERFORMANCE OF THE SYSTEM
CONCLUSION
EMBEDDED DISTRIBUTED SUB CONTROL SYSTEM BASED ON HYBRID CONTROLLER
ABSTRACT
INTRODUCTION
APPLICATION
PROPOSED CONTROL METHOD
MAIN ALGORITHMS IN COMPUTATION
SIMULATION RESULTS
EVALUATION CAPABILITY OF HYBRID CONTROLLER
CONCLUSIONS
FURTHER STUDIES
ACTIVE NOISE CANCELLATION HEARING PROTECTOR WITH IMPROVED USABILITY
ABSTRACT
INTRODUCTION
THE IMPLEMENTED PROTOTYPE
IN-EAR MEASUREMENTS
CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGEMENTS
SUPPRESSING MECHANICAL VIBRATIONS IN A PMLSM USING FEEDFORWARD COMPENSATION AND STATE ESTIMATES
ABSTRACT
INTRODUCTION
CONTROLLER DESIGN
EXPERIMENTAL RESULTS
CONCLUSIONS
APPENDIX
CHARACTERIZATION, MODELING AND SIMULATION OF MAGNETORHEOLOGICAL DAMPER BEHAVIOR UNDER TRIANGULAR EXCITATION
ABSTRACT
INTRODUCTION
PURPOSE
METHODOLOGY
SYSTEM DESCRIPTION
RESULTS
CONCLUSIONS
NOMENCLATURE
Measuring & Monitoring
SOFT-SENSOR BASED TREE DIAMETER MEASURING
ABSTRACT
INTRODUCTION
MECHANICAL TIMBER HARVESTING
DIAMETER MEASUREMENT PROCESSING
ONLINE FILTERING
ONLINE SMOOTHING
OFFLINE SMOOTHING
CONCLUSIONS
STUDY ON-MACHINE WORK PIECE MEASUREMENT ON 5-AXIS CONTROLLED MACHINING CENTER
ABSTRACT
INTRODUCTION
CONCEPT OF MACHINED MEASUREMENT ON 5-AXIS CONTROL
ON-MACHINE WORK PIECE MEASUREMENT SYSTEM
MEASUREMENT SOFTWARE
EXPERIMENT
RESULT AND DISCUSSION
CONCLUSIONS
A NEW METHODOLOGY TO EVALUATE ERROR SPACE IN CMM BY SEQUENTIAL TWO POINTS METHOD
ABSTRACT
INTRODUCTION
EXPERIMENTAL FACILITIES
EXAMPLE OF THE MEASUREMENT
COMPOSITION OF PLANELIKE ERROR FORM
ERROR SPACE AND ITS COMPENSATION
CONCLUSION
ACKNOWLEDGEMENTS
PRESSURE MONITORING SYSTEM OF GLAND PACKING FOR A CONTROL VALVE
ABSTRACT
INTRODUCTION
METHOD OF MEASURING RADIAL PRESSURE THROUGH GREASE AND EVALUATION OF THIS METHOD
MEASUREMENT OF THE RADIAL PRESSURE DISTRIBUTION IN THE SYSTEM
CONCLUSIONS
Application
FABRICATION OF A MICRO NEEDLE MADE OF BIODEGRADABLE POLYMER MATERIAL
ABSTRACT
INTRODUCTION
CHEMICAL COMPATIBILITY AND MECHANICAL PROPERTIES
FABRICATION AND RESULTS
CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGEMENT
AN EFFECTIVE STATE-SPACE CONSTRUCTION METHOD FOR REINFORCEMENT LEARNING OF MULTI-LINK MOBILE ROBOTS
ABSTRACT
INTRODUCTION
REINFORCEMENT LEARNING WITH FUZZY-ART STATE-SPACE CONSTRUCTION
FUZZY-ART
LEARNING FOR HAND REACHING PROBLEM OF TWO-LINK MANIPULATOR
LEARNING FOR MOVEMENT EXPERIMENTS OF A MULTI-LINKED MOBILE ROBOT
CONCLUSION
CIRCULARLY POLARISED RECTENNA FOR ENHANCED DUAL-BAND SHORT-RANGE WIRELESS POWER TRANSMISSION
ABSTRACT
INTRODUCTION
DUAL-BAND CP RECTENNA
DUAL-BAND CP ANTENNA WITH EBG STRUCTURE
CONCLUSIONS
CONDUCTIVE FIBRES IN SMART CLOTHING APPLICATIONS
ABSTRACT
INTRODUCTION
CONDUCTIVE FIBRES
TEST METHODS AND RESULTS
CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
DESIGN OF LOW-CLEARANCE MOTION PLATFORM FOR DRIVING SIMULATORS
ABSTRACT
INTRODUCTION
PLATFORM DESCRIPTION
MOVEMENT RESTITUTION ALGORITHM
CONCLUSION
HIGH PERFORMANCE LOW COST STEREO PROJECTOR SYSTEM FOR VIRTUAL REALITY
ABSTRACT
INTRODUCTION
THEORY OF OPERATION
IMPLEMENTATION
EXPERIMENTAL RESULTS
CONCLUSION
ANALYTICAL AND EXPERIMENTAL MODELING OF INTRA-BODY COMMUNICATION CIRCUIT
ABSTRACT
INTRODUCTION
MODELING OF INTRA-BODY COMMUNICATION
MEASUREMENT OF PHASE SHIFT
TRANSMISSION PATH
CONCLUSION
DESIGN OF MULTI SENSOR UNITS FOR SEARCHING INSIDE OF RUBBLE
ABSTRACT
INTRODUCTION
CONCEPT OF SEARCH BALL
DESIGN OF SEARCH BALL WITH RORATING CAMERAS
DEVELOPMENT OF SEARCH BALL WITH RORATING CAMERAS
CONCLUSION
ACKNOWLEDGEMENT
MECHATRONICS DESIGN AND DEVELOPMENT TOWARDS A HEAVY-DUTY WATERHDRAULIC WELDING/CUTTING ROBOT
ABSTRACT
INTRODUCTION
STRUCTURE OF VV AND MACHINING PROCESS
KINEMATIC MODEL OF PENTA-WH AND DESIGN
CONTROL SYSTEM
PROTOTYPE AND EXPERIMENTS
CONCLUSION
QUTIE - MODULAR METHODS FOR BUILDING COMPLEX MECHATRONIC SYSTEMS
ABSTRACT
INTRODUCTION
THE ROBOT
ATOMI MODULES
PROPERTY SERVICE ARCHITECTURE
DISCUSSION
ACKNOWLEDGE
LINK LENGTH CONTROL USING DYNAMICS FOR PARALLEL MECHANISM WITH ADJUSTABLE LINK PARAMETERS
ABSTRACT
INTRODUCTION
ALGORITHM OF LINK LENGTH CONTROL
SIMULATION
CONCLUSIONS
A PROPOSAL OF THE MULTIMEDIA ARCHIVE SYSTEM WITH WATERMARK INDEX FOR PREVENTION OF DISASTERS
ABSTRUCT
1 INTRODUCTION
2 ARCHIVE SYSTEM
3 WATERMARK
4 MPEG-7 OVER CONTENTS ID
5 FORMAT OF THE INDEX OF PREVENTION FOR DISASTER
6 CONCLUSION
KEYWORD INDEX
AUTHOR INDEX
Details
- No. of pages:
- 464
- Language:
- English
- Copyright:
- © Elsevier Science 2006
- Published:
- 7th September 2006
- Imprint:
- Elsevier Science
- eBook ISBN:
- 9780080466248
- Hardcover ISBN:
- 9780080449630
About the Editor
Eiji Arai
Affiliations and Expertise
Osaka University, Japan
Tatsuo Arai
Affiliations and Expertise
Osaka University, Japan