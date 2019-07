La thérapie des schémas de Young est une psychothérapie tirant notamment ses sources des TCC. Les « schémas » sont responsables de la mise en place de « stratégies » d’adaptation qui entraînent un style comportemental et relationnel particulier, spécifique à la personne. Ainsi, le thérapeute aide le patient à identifier ses schémas, à en comprendre les origines et à les mettre en relation avec ses problèmes. Il associe des techniques cognitives, émotionnelles, comportementales et interpersonnelles pour remplacer ou modifier les schémas et les styles d’adaptation dysfonctionnels par des comportements plus sains. La thérapie des schémas confirme son efficacité pour les personnes souffrant de troubles de la personnalité, notamment l’anxiété et la dépression. Illustré et concis, ce livre vous présente la description la plus à jour de la thérapie des schémas, avec, en première partie, une synthèse théorique efficace (histoire, principes et modèle) et indispensable au thérapeute dans sa pratique quotidienne. La pratique est détaillée dans une seconde partie, « Clinique », avec le déroulement de la thérapie, les techniques émotionnelles, cognitives et comportementales, la relation thérapeutique, des outils d’évaluation, exercices et cas cliniques autour des troubles anxieux, dépressifs, addictifs et de la personnalité. Entièrement actualisée et mise à jour, cette 2e édition vous permet en particulier d’approfondir l’attachement contrôlant, la dissociation et certains modes, notamment le Parent Critique/Punitif quant à son origine. Elle est enrichiedes travaux de Jaak Panksepp sur les systèmes émotionnels et des techniques thérapeutiques nouvelles, telles le Brainspotting de David Grand et le Comprehensive Resource Model de Lisa Schwarz. La relation thérapeutique y a été revue selon les connaissances actuelles sur l’empathie.