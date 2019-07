Destiné en premier lieu aux étudiants – futurs kinésithérapeutes, mais aussi aux praticiens confirmés –, cet ouvrage traite de façon détaillée l'ensemble des pratiques de kinésithérapie respiratoire.

Fruit de la collaboration de plus de cinquante auteurs, kinésithérapeutes et médecins, l'ouvrage allie de façon didactique rigueur scientifique et « sagesse clinique » car, si les gestes sont rarement complexes, le choix des techniques à mettre en œuvre et leurs adaptations aux situations vécues par le patient réclament des connaissances, un savoir-faire et un savoir-être extrêmement larges et précis qui reposent sur des bases scientifiques et cliniques cohérentes.

En accord avec la réforme en cours d'harmonisation des diplômes européens, l'ouvrage évite le surplus d'informations théoriques et privilégie la formation de compétences spécifiques aux différents contextes cliniques.

Conçu dans une approche pragmatique à partir des symptômes, cet ouvrage sera pour l'étudiant comme pour le praticien kinésithérapeute un outil de référence pour une prise en charge réfléchie, judicieuse et efficace des pathologies respiratoires.

Sa lecture sera également profitable aux médecins pneumologues, réanimateurs et aux autres professionnels de santé autour du patient respiratoire.

Cette nouvelle édition offre une mise à jour complète de l'ensemble des références et des connaissances dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire et propose un contenu conforme aux évolutions récentes dans la pratique de cette discipline. Dans le cadre de cette mise à jour, certains chapitres ont été complètement remaniés voire intégralement réécrits.