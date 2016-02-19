Energie - 1st Edition - ISBN: 9780080247823, 9781483152684

Energie

1st Edition

Economie et Prospective

Authors: André Gardel
eBook ISBN: 9781483152684
Imprint: Pergamon
Published Date: 1st January 1979
Page Count: 512
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PREFACE

AVANT-PROPOS

Chapter 1: ÉVOLUTION PROBABLE DE LA CONSOMMATION MONDIALE D’ÉNERGIE

ANNEXE 1A RELATIONS LIANT LES EFFECTIFS DE POPULATION, LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE PAR HABITANT, LES CONSOMMATIONS TOTALES D’ENERGIE, ET LES TAUX D’ACCROISSEMENT ANNUEL DE CES DIVERSES GRANDEURS

ANNEXE 1B POPULATION, REVENU ET ENERGIE CONSOMMEE DES PAYS AYANT SERVIS DE BASE A LA CORRELATION “ REVENU – ENERGIE “ ET A LA FORMULATION DES GROUPES A, B ET C

Chapter 2: DÉFINITIONS, SOURCES

1 ère Partie DÉFINITIONS

2 ème Partie SOURCES

ANNEXE 2A SYSTEME INTERNATIONAL D’UNITES. SI

ANNEXE 2B SYSTEMES METRIQUES D’UNITES

ANNEXE 2C UNITES ANGLO - SAXONNES

ANNEXE 2D EXEMPLE DE LA DETERMINATION DE L’ENERGIE PRIMAIRE HYDRAULIQUE: CAS DU VAL D’ANNIVIERS, EN SUISSE

ANNEXE 2E ENERGIE THERMIQUE ET COEFFICIENT D’UTILITE ENERGETIQUE

Chapter 3: RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Chapter 4: TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE

ANNEXE 4A FLUX D’ENERGIE EN 1972 EN EUROPE DE L’OUEST ET EN EUROPE DE L’EST

ANNEXE 4B ENERGIE PRIMAIRE ET ENERGIE DISTRIBUEE DANS QUELQUES PAYS INDUSTRIALISES (SUISSE, FRANCE, ROYAUME-UNI, RFA, USA) ET DETERMINATION DES FACTEURS DE MINORATION RELATIFS AUX COMBUSTIBLES ET A L’ELECTRICITE

Chapter 5: MOYENS DE PRODUCTION

Introduction

1 ère Partie MOYENS UTILISÉS ACTUELLEMENT À GRANDE ÉCHELLE

2 ème Partie POSSIBILITÉS FUTURES OU ACCESSOIRES

Chapter 6: TRANSPORT ET STOCKAGE

1 ère Partie TRANSPORT

2 ème Partie STOCKAGE

Chapter 7: ÉLECTRICITÉ, HYDROCARBURES

1 ère Partie ÉLECTRICITÉ

2 ème Partie HYDROCARBURES

ANNEXE 7A CONSOMMATION D’ELECTRICITE DE 77 PAYS EN 1975

Chapter 8: COÛT DE L’ÉNERGIE

1 ère Partie CALCUL DU COÛT DE L’ÉNERGIE ET DÉTERMINATION DE LA RENTABILITÉ

2 ème Partie EXEMPLES DE VALEURS NUMERIQUES

Chapter 9: ENVIRONNEMENT ET PERTES

ANNEXE 9A EXEMPLES DE REJETS DUNE CENTRALE ELECTRIQUE

ANNEXE 9B RAISONS D’ORDRE PSYCHOLOGIQUE QUI PEUVENT SUSCITER DANS L’OPINION PUBLIQUE UNE CRAINTE NON OBJECTIVE A L’EGARD D’UNE UTILISATION PACIFIQUE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE

Chapter 10: ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES

ANNEXE 10A ENERGIE NUCLEAIRE. ROLE DES REACTEURS SURGENERATEURS

ANNEXE 10B PLUTONIUM ET PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES

BIBLIOGRAPHIE

INDEX

Details

No. of pages:
512
Language:
English
Copyright:
© Pergamon 1979
Published:
Imprint:
Pergamon
eBook ISBN:
9781483152684

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André Gardel

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