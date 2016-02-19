Energie
1st Edition
Economie et Prospective
Table of Contents
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PREFACE
AVANT-PROPOS
Chapter 1: ÉVOLUTION PROBABLE DE LA CONSOMMATION MONDIALE D’ÉNERGIE
ANNEXE 1A RELATIONS LIANT LES EFFECTIFS DE POPULATION, LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE PAR HABITANT, LES CONSOMMATIONS TOTALES D’ENERGIE, ET LES TAUX D’ACCROISSEMENT ANNUEL DE CES DIVERSES GRANDEURS
ANNEXE 1B POPULATION, REVENU ET ENERGIE CONSOMMEE DES PAYS AYANT SERVIS DE BASE A LA CORRELATION “ REVENU – ENERGIE “ ET A LA FORMULATION DES GROUPES A, B ET C
Chapter 2: DÉFINITIONS, SOURCES
1 ère Partie DÉFINITIONS
2 ème Partie SOURCES
ANNEXE 2A SYSTEME INTERNATIONAL D’UNITES. SI
ANNEXE 2B SYSTEMES METRIQUES D’UNITES
ANNEXE 2C UNITES ANGLO - SAXONNES
ANNEXE 2D EXEMPLE DE LA DETERMINATION DE L’ENERGIE PRIMAIRE HYDRAULIQUE: CAS DU VAL D’ANNIVIERS, EN SUISSE
ANNEXE 2E ENERGIE THERMIQUE ET COEFFICIENT D’UTILITE ENERGETIQUE
Chapter 3: RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Chapter 4: TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE
ANNEXE 4A FLUX D’ENERGIE EN 1972 EN EUROPE DE L’OUEST ET EN EUROPE DE L’EST
ANNEXE 4B ENERGIE PRIMAIRE ET ENERGIE DISTRIBUEE DANS QUELQUES PAYS INDUSTRIALISES (SUISSE, FRANCE, ROYAUME-UNI, RFA, USA) ET DETERMINATION DES FACTEURS DE MINORATION RELATIFS AUX COMBUSTIBLES ET A L’ELECTRICITE
Chapter 5: MOYENS DE PRODUCTION
Introduction
1 ère Partie MOYENS UTILISÉS ACTUELLEMENT À GRANDE ÉCHELLE
2 ème Partie POSSIBILITÉS FUTURES OU ACCESSOIRES
Chapter 6: TRANSPORT ET STOCKAGE
1 ère Partie TRANSPORT
2 ème Partie STOCKAGE
Chapter 7: ÉLECTRICITÉ, HYDROCARBURES
1 ère Partie ÉLECTRICITÉ
2 ème Partie HYDROCARBURES
ANNEXE 7A CONSOMMATION D’ELECTRICITE DE 77 PAYS EN 1975
Chapter 8: COÛT DE L’ÉNERGIE
1 ère Partie CALCUL DU COÛT DE L’ÉNERGIE ET DÉTERMINATION DE LA RENTABILITÉ
2 ème Partie EXEMPLES DE VALEURS NUMERIQUES
Chapter 9: ENVIRONNEMENT ET PERTES
ANNEXE 9A EXEMPLES DE REJETS DUNE CENTRALE ELECTRIQUE
ANNEXE 9B RAISONS D’ORDRE PSYCHOLOGIQUE QUI PEUVENT SUSCITER DANS L’OPINION PUBLIQUE UNE CRAINTE NON OBJECTIVE A L’EGARD D’UNE UTILISATION PACIFIQUE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE
Chapter 10: ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES
ANNEXE 10A ENERGIE NUCLEAIRE. ROLE DES REACTEURS SURGENERATEURS
ANNEXE 10B PLUTONIUM ET PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES
BIBLIOGRAPHIE
INDEX
Details
- No. of pages:
- 512
- Language:
- English
- Copyright:
- © Pergamon 1979
- Published:
- 1st January 1979
- Imprint:
- Pergamon
- eBook ISBN:
- 9781483152684