Cognition sociale et schizophrénie

La cognition sociale recouvre l'ensemble des processus de traitement de l'information permettant de comprendre les autres et d'interagir avec eux. L'altération de ces processus dans la schizophrénie a pour conséquence d'importantes difficultés relationnelles pour les personnes qui en souffrent. Les conséquences de ces difficultés sur l'insertion - aussi bien sociale que professionnelle – et, plus globalement, sur le pronostic de la maladie peuvent être majeures. Il est donc très important de prendre en considération cette dimension de la schizophrénie dans l'évaluation et la prise en charge.

Cet ouvrage considère la cognition sociale d'un point de vue d'abord théorique, puis pratique. La lecture intentionnelle, le traitement des informations faciales, la théorie de l'esprit, l'empathie, le raisonnement et la perception sociale sont explicités et la manière de les évaluer est envisagée. Les outils de remédiation cognitive destinés à agir sur la cognition sociale sont ensuite présentés.

Mieux comprendre la cognition sociale permet de mieux prendre en charge ses troubles. Plusieurs programmes consacrés à la remédiation cognitive sont disponibles en français, dont RC2S, Gaïa, ToMRemed et SCIT. Ces programmes sont présentés de manière pratique dans leurs indications et leurs modalités d'utilisation.