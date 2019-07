Uvéites : 49 questions cliniques

L'uvéite, troisième cause de cécité évitable dans les pays développés, peut survenir à cause d'un traumatisme, d'une infection, d'une auto-immunité ou d'une affection tumorale. La prise en charge d'une uvéite reste un défi potentiellement difficile auquel sont confrontés de nombreux ophtalmologistes. La complexité des étiologies et le nombre de plus en plus important de stratégies thérapeutiques imposent une bonne appréhension de chaque situation clinique rencontrée.



La présentation des différentes situations cliniques sous forme de questions courtes et pratiques contribue à l'originalité de ce livre. En effet, chaque spécialiste participant à l'ouvrage apporte des réponses précises et didactiques à des cas spécifiques tels que « Comment est-ce que je traite une uvéite chez une femme enceinte ou allaitante ? », « Quelles sont les étiologies à évoquer en priorité devant une uvéite aiguë hypertensive ? », « Comment est-ce que je traite un patient avec une toxoplasmose oculaire ? »



Ce livre, coordonné par C. Stephen Foster, spécialiste de renommée mondiale dans ce domaine et auteur de plusieurs traités sur le sujet, est rendu d'autant plus efficace par le grand nombre d'illustrations (photographies, tableaux de synthèse) et d'autant plus convivial par le style qui rappelle des échanges entre confrères.