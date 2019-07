Urgences cardio-vasculaires et situations critiques en cardiologie

I Stratégies diagnostiques. 1. Stratégie diagnostique devant un état de choc. 2. Stratégie diagnostique devant une douleur thoracique, 3. Stratégie diagnostique devant une dyspnée aiguë, 4. Stratégie diagnostique devant une tachycardie, 5. Stratégie diagnostique devant une syncope. II Stratégies des examens complémentaires en urgence (prescription et interprétation). 6. Prescription et interprétation de la troponine. 7. Prescription et interprétation du BNP/NT-proBNP. 8. Recommandations concernant les indications et l'intérprétation d'un ECG. 9. Radiographie du thorax : indications et intérprétations. 10. ETT en urgence : indications, intérêts. 11. ETO en urgence. 12. Imagerie de coupe. 13. Angiocoronarographie : indications dans le contexte de l'urgence.14. Examens dans la pathologie artérielle de l'aorte et des membres. 15. Examens diagnostiques dans la maladie veineuse thrombo-embolique. 16. Explorations rythmologiques. III Médicaments de l'urgence cardio-vasculaire : fiches synthétiques. 17. Médicaments antithrombotiques. 18. Médicaments de l'insuffisance cardiaque aiguë. 19. Médicaments des syndromes coronaires aigu avec et sans sus-décalage du segment ST. 20. Médicaments anti-arythmiques. 21.Médicaments du choc. 22. Médicaments de l'urgence hypertensive. IV Procédures interventionnelles. 23. Angioplasties coronaires. 24. Cardioversion (CEE). 25. Stimulation cardiaque en urgence. 26. Ballon de contre-pulsion intra-aortique. 27. Assistance circulatoire. 28. Procédure interventionnelle dans la maladie veineuse thrombo-embolique. 30. Valvuloplastie percutanée. 31. Chirurgie vasculaire aiguë. 32. Prothèse endovasculaire : contexte d'urgence. V Conduites à tenir. 33. Insuffisance cardiaque. 34. Urgences coronaires. 35. Arythmies cardiaques. 36. Urgences valvulaires. 37. Tamponnade et myocardite. 38. Urgences hypertensives. 39. Urgences vasculaires40. Hypertension artérielle pulmonaire.