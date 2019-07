Underwater Welding Soudage sous l'Eau

Underwater Welding contains the proceedings of the International Conference held at Trondheim, Norway on June 27-28, 1983 under the auspices of the International Institute of Welding. The book separates the papers of the conference into Portevin Lecture, General Survey, and another four sections. The Portevin Lecture part explains welding under water and in the splash zone; while the General Survey part talks about the technologies, practices, and metallurgy of underwater welding. The four sections detail the wet and dry welding; inspection and performance; physical, metallurgical, and mechanical problems; as well as repair and other application of the process.

Table of Contents



Section I Wet And Dry Welding/Methodes de Soudage Dans L'eau et a L'abri de L'eau

I 1 Process variables and properties of underwater wet shielded metal arc laboratory welds/Variables opératoires et propriétés de soudures de laboratoires effectuées

dans l'eau à l'arc métallique

I 2 Process variables and properties of wet underwater gas metal arc laboratory and sea welds of medium strength steels/Variables opératoires et propriétés de

soudures de laboratoires effectués dans l'eau à l'arc métallique sous protection gazeuse et de soudures en mer d'aciers à moyenne résistance

I 3 Future of the different processes for welding under hyperbaric conditions/L'avenir des différents procédés pour le soudage en condition hyperbare

I 4 Underwater dry TIG welding using wire brush nozzle/Soudage TIG sous l'eau à l'abri d'une brosse métallique

I 5 Preliminary experiment on improvement of underwater wet plasma welds using filler metals/Expérience préliminaire en vue de l'amélioration des soudures

plasma dans l'eau avec métal d'apport

I 6 The effect of pressure on the TIG welding process/Effet de la pression sur le procédé de soudage TIG

I 7 Underwater welding with fluxed-cored wire/Soudage sous l'eau avec fil fourré

I 8 Effect of pressure on arcs/Effet de la pression sur des arcs

I 9 Power sources for a wet underwater mechanized electric welding/Sources de courant pour le soudage électrique à l'arc automatisé dans l'eau

Section II Inspection And Performance/Controle Et Comportement

II 1 Remote-controlled underwater welding in the dry/Soudage sous l'eau à sec commandé à distance

II 2 Non-destructive testing under water/Essais non destructifs sous l'eau

II 3 Requirements to underwater welding and weld inspection — Qualification of procedures and personnel/Exigences relatives au soudage sous l'eau et au

contrôle des soudures. Qualifications du mode opératoire et du personnel

II 4 User's requirements and control of activities/Exigences et surveillance des opérations par l'utilisateur

II 5 An overview of "Specifications for underwater welding", AWS D3.6/Présentation générale des spécifications pour le soudage sous l'eau AWS D3.6

II 6 Mechanized underwater welding using austenitic consumables/Soudage sous l'eau mécanisé avec produits d'apport austénitiques

Section III Physical, Metallurgical And Mechanical Problems/Problemes Physiques, Metallurgiques et Mecaniques

III 1 Effect of pressure and process parameters on weld joint properties of St E 36 and St E 47 dry FCA-MAG welds/Effet de la pression et des paramètres

opératoires sur les propriétés des joints en aciers E 36 et E 47 réalisés à sec par soudage MAG avec fil fourré

III 2 Investigation of magnetism and its elimination in submarine pipelines/ Recherches sur le magnétisme et son élimination dans les canalisations sous-marines

III 3 A study on the metallurgical properties of steel welds with underwater gravity welding/Etude sur les propriétés métallurgiques de soudures d'acier effectuées sous l'eau par gravité

III 4 Prediction of cooling rate and hardness of base metal in the underwater welding by local cavity process/Prédiction de la vitesse de refroidissement et

de la dureté dans le métal de base de soudures effectuées sous l'eau à l'abri d'une cavité locale

III 5 Cold cracking susceptibility of welds obtained by wet underwater welding/Sensibilité à la fissuration à froid de soudures réalisées dans l'eau

III 6 Moisture absorption of basic electrodes under pressure up to 33 bar/Absorption d'humidité par les électrodes basiques sous des pressions allant

jusqu'à 33 bar.

III 7 Sampling and analysis of welding fumes and gases produced under experimental hyperbaric conditions/Echantillonnage et analyse des fumées et

gaz de soudage produits dans des conditions expérimentales hyperbares

III 8 Gas shielding welding — The reaction of oxygen in normal and hyperbaric environments/Soudage sous flux gazeux — Réaction de l'oxygène dans un

environnement normal et hyperbare.

III 9 An evaluation of the fatigue behavior in surface, habitat and underwater wet welds/Evaluation du comportement à la fatigue de soudures exécutées en

surface, en habitacle et dans l'eau

III 10 The new method of mechanized underwater welding/Nouvelle méthode de soudage mécanisé sous l'eau

III 11 Structural strength of underwater welded joints/Résistance des joints soudés sous l'eau

Section IV Repair And Other Applications/Reparations et Autres Applications

IV 1 Practical application of locally drying underwater welding for steel pipes/Application pratique du soudage sous l'eau à l'abri d'une cavité locale

IV 2 Deep hyperbaric welding. Mechanization/Automation/Mécanisationautomatisation du soudage hyperbare à grande profondeur

IV 3 Arc plasma underwater cutting/Coupage sous l'eau à l'arc plasma

IV 4 Friction welding under water/Soudage sous l'eau par friction

IV 5 Procedure development for wet welding on submarine pipelines/Développement d'un mode opératoire pour le soudage dans l'eau de canalisations sous-marines

IV 6 Mechanized underwater welding application/Application mécanisée du soudage sous l'eau

IV 7 Different underwater welding repairs in practice/Exemples pratiques de réparations par soudage sous l'eau