UE 6 - Initiation à la connaissance du médicament - Cours

I Cadre juridique du médicament. 1. Histoire du médicament. 2. Définition, description et statut des médicaments et autres produits de santé. 3. Structures de régulation du médicament. 4. Aspects sociétaux et économiques du médicament. II Cycle de vie du médicament. 5. Conception du médicament : identification d'une molécule à visée thérapeutique. 6. Développement et production du médicament. III Pharmacologie générale. 7. Mécanismes d'action du médicament. 8. Principaux paramètres pharmacodynamiques des médicaments : influence des paramètres pharmacocinétiques. 9. Règles de prescription rapport bénéfice/risque. 10. Pharmacovigilance, pharmaco-épidémiologie, pharmaco-économie. 11. Bon usage du médicament, iatrogenèse. IV Recherche et Développement. 12. Processus de recherche et de développement d'un médicament. 13. Définition et caractéristiques des différents types d'études cliniques. 14. Principes éthiques et réglementaires à respecter en recherche clinique. 15. Bases de la recherche biomédicale en France.