UE 4 - Évaluation des méthodes d'analyse appliquées aux sciences de la vie et de la santé (Cours)

I Bases de calcul des probabilités. 1. Notations ensemblistes en calcul de probabilités. 2. Calcul des probabilités : cas équiprobable et axiomes généraux. 3. Probabilités conditionnelles, indépendance et théorème de Bayes. 4. Notion de variable aléatoire ; les variables aléatoires "discrètes". 5. Loi de Poisson. 6. Les variables aléatoires continues. 7. Loi normale ou loi de Laplace-Gauss. 8. Opérations sur les variables aléatoires. II Bases du raisonnement statistique. 9. Définition de l'échantillon statistique, lois des grands nombres, théorème central limite. 10. Fluctuations d'échantillonnage des estimations d'une moyenne et d'une proportion ; intervalle de Pari. 11. Éléments de statistique descriptive. 12. L'estimation ponctuelle, et par intervalle de confiance. 13. Principes de base du test statistique : hypothèses nulle et alternative, risque de 1re espèce. 14. La puissance d'un test, et le risque de 2e espèce. 15. Les risques d'erreur de conclusion à l'issue d'un test statistique. III Principaux tests statistiques. 16. Tests paramétriques de comparaison d'une moyenne, d'une variance ou d'une médiane avec une valeur de référence. 17. Tests paramétriques de comparaison de deux moyennes ou de deux proportions. 18. Tests de comparaison de deux variances. 19. Calcul du nombre de sujets nécessaires à une comparaison de moyennes ou de pourcentages. 20. Test du chi-deux d'adéquation à une distribution théorique. 21. Test du chi-deux appliqué aux tableaux de contingence. 22. Étude de la liaison entre deux variables quantitatives : corrélation, régression. 23. Tests non paramétriques de comparaison de deux distributions. 24. L'appariement et tests correspondants. IV Applications et Méthodes. 25. L'évaluation d'un test diagnostique. 26. Identification et quantification des facteurs de risque d'une maladie. 27. Notions d'essai thérapeutique. 28. Éléments de théorie de la décision. 29. Notions d'analyse de la mortalité. 30. La mesure d'une variable : précision, unités. 31. Rappels mathématiques. 32. Tables statistiques utiles.