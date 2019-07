UE 3a - Organisation des appareils et des systèmes - COURS

La collection Pass'Santé couvre l’ensemble des enseignements du tronc commun et des 4 filières de la PACES.





Cet ouvrage traite de l'ensemble des items de l'UE 3a du programme de la PACES.

Il donne les notions fondamentales et les principes physiques permettant de comprendre et d’explorer les processus physiologiques de l’organisme.

Quelque 300 schémas et tableaux et de très nombreux exemples concrets d’application viennent faciliter la compréhension et l’acquisition des concepts de base.



Il comporte 9 grands chapitres :



– Notions mathématiques et méthodes de la physique.



– États de la matière.



– Physicochimie des solutions.



– Notions d’électrostatique et applications dans le domaine de la santé.



– Ondes – Optique.



– Atomistique.



– Spectroscopie et résonance magnétique nucléaire.



– Lasers.



– Radiations ionisantes.



Chaque chapitre se conclut par une rubrique "points clés" résumant les données essentielles à retenir.