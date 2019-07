Troubles du comportement alimentaire de l'enfant

Nos comportements alimentaires s'inscrivent dans notre histoire dès notre conception et sont empreints de marques sensorielles, affectives et environnementales qui évoluent au cours de notre vie et peuvent perturber ces comportements. Ceci peut se produire dès le plus jeune âge et engendrer des difficultés de prise en charge et des questionnements pour les professionnels de santé confrontés à ces troubles. Troubles qui justifient, pour la majorité d'entre eux, des approches spécialisées médicales, psychiatriques et psychothérapeutiques, encore méconnues de nombreux intervenants de la santé mentale.

Ce sont toutes ces approches spécialisées qui sont décrites dans cet ouvrage, véritable outil de travail, qui propose une analyse complète de ces troubles du comportement alimentaire chez les plus jeunes patients, du nourrisson au pré-adolescent.

Ce livre didactique offre une approche pluridisciplinaire rigoureuse des troubles, basée sur les données scientifiques les plus récentes et sur l'expérience clinique des auteurs et donne aux professionnels de la santé de l'enfant et du pré-adolescent (psychiatres, psychologues, pédiatres, diététiciens) toutes les clés nécessaires pour leur exercice dans ce domaine.