Troubles de l'attention chez l'enfant

Distrait, dispersé, souvent agité, l’enfant souffrant de troubles de l’attention se décourage souvent, devient passif, poreux aux sollicitations extérieures. De moins en moins capable d’établir une continuité dans ses pensées, l’enfant n’arrive plus à se concentrer. Les mauvaises notes et autres conséquences scolaires s’accompagnent des critiques des enseignants et des parents.

Le psychologue qui prend en charge cet enfant se pose de nombreuses questions : comment observer et comprendre l’enfant, les parents et les enseignants ? Comment apprécier les signes discrets d’inattention et les cas de décrochage ? Par quels moyens distinguer les troubles de l’attention des difficultés de langage, de lecture et d’écriture ? Comment remédier aux difficultés de mémorisation ?

Cet ouvrage a pour objectif de puiser dans la psychologie, la psychanalyse, la neuropsychologie, les sciences cognitives et la pédagogie des outils pour accompagner efficacement l’enfant inattentif : compréhension du contexte (famille, enseignants), moyens d’évaluation et de prise en charge de l’enfant, suivi de l’entourage.

Les psychologues, orthophonistes, pédiatres ainsi que toutes les personnes confrontées aux troubles de l'attention et aux difficultés de scolarité s'intéresseront à ce sujet.