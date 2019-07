Traumatologie du sport

Cet Abrégé expose les principales affections d'origine traumatique ou microtraumatique rencontrées chez le sportif. Elles sont présentées par région (épaule – bras ; coude – avant-bras ; poignet – main ; bassin – hanche – fémur ; genou ; jambe – cheville – pied ; rachis) et par entité nosologique (tendinopathies, lésions musculaires, pathologies générales). Les auteurs analysent systématiquement les signes fonctionnels, les tests cliniques, les données de l'imagerie et proposent des stratégies thérapeutiques précises.



Cet ouvrage de référence dans son domaine, ayant été primé par l'Académie nationale de médecine, est résolument pratique et didactique. Il est abondamment illustré de schémas clairs et précis, d'encadrés de synthèse permettant de faire le point de manière efficace et rapide sur chaque syndrome.



Cette 8e édition est enrichie de plus de 30 pathologies fracturaires et d'une iconographie abondante de plus de 150 radiographies, scanner et IRM.