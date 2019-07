Traumatologia dello sport

Il volume si propone come un completo compendio della traumatologia sportiva, arricchito e aggiornato in questa terza edizione con sindromi quali la lussazione sterno-claveare (che può manifestarsi negli sport di lancio) o la tendinite dell’estensore ulnare del carpo (causata dai colpi liftati del tennis). Gli autori hanno inoltre aggiunto una panoramica sui traumatismi non precedentemente descritti quali quelli oculari, quelli dentali e quelli degli organi genitali esterni. L’esposizione delle patologie da sport è completa e se ne riassumono gli aspetti fondamentali: l’esame clinico in cui si specificano i test da eseguire e verso quali affezioni deve essere rivolto l’esame differenziale; la diagnostica per immagini, sia in relazione alle tecniche più idonee per ogni affezione, sia in riferimento ai segni da ricercare; il trattamento riabilitativo strutturato per obiettivi e, dove necessario, la presentazione delle principali opzioni chirurgiche, completata dalle indicazioni post-intervento e dai tempi previsti per il recupero. Inoltre, la terminologia usata consente a professionisti di diverse discipline di trovare un linguaggio comune.