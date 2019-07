Frappées par la violence de notre société – violence des catastrophes naturelles ou accidentelles, violence des guerres, terrorisme, agressions physiques et psychiques, viols, maltraitance –, les victimes traumatisées cherchent un soulagement à leur souffrance et un soutien compétent à leur vécu de détresse et d’abandon.



Traumatismes psychiques. Prise en charge psychologique des victimes permettra aux psychologues confrontés à ces patients de mieux comprendre cette pathologie du trauma et de connaître les techniques de soin et de suivi thérapeutique.



Cet ouvrage présente :



• les tableaux cliniques, immédiats, post-immédiats et chroniques déterminés par le trauma ;



• les approches thérapeutiques appropriées aux victimes ;



• des exemples concrets d’interventions, d’actions ou de soutien psychologique.



Dans ce livre, le lecteur trouvera des approches thérapeutiques originales et peu connues, comme l’intervention psychothérapeutique post-immédiate (IPPI), l’approche sérielle des victimes et l’accompagnement psychologique des familles endeuillées ; il sera également initié à des techniques thérapeutiques spécialisées, telles l’EMDR, le débriefing des otages libérés, la technique des trois dessins et la mallette de jeu portable.



Cet ouvrage, résolument pratique, s’adresse à l’ensemble des psychologues confrontés aux traumatismes psychiques, ainsi qu’aux psychiatres et autres professionnels de santé mentale qui reçoivent de plus en plus de patients – enfants et adultes – traumatisés.