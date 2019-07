Traitements parodontaux et lasers en omnipratique dentaire

L'évolution des connaissances en parodontologie place cette discipline à la base de l'activité des omnipraticiens actuels. Elle est la discipline indispensable à la conservation des dents naturelles mais également à la fiabilité des soins conservateurs et à la pérennité des traitements prothétiques ou implantaires.

L'assistance des rayonnements lasers pénétrants a simplifié notablement la décontamination en profondeur des tissus parodontaux infectés grâce à un protocole simple applicable par tout praticien dans chaque cabinet d'omnipratique ou de spécialiste. Cette nouvelle technologie s'intègre dans le respect des acquis scientifiques en simplifiant l'acte chirurgical et en améliorant les suites opératoires quelle que soit la pathologie parodontale diagnostiquée. Elle réduit les indications de chirurgie et permet un traitement parodontal efficace et fiable qui est très bien accepté par la grande majorité des patients.

Destiné à tous les praticiens, ce livre décrit de manière méthodique chaque étape du protocole de « traitement parodontal laser assisté » depuis le diagnostic, l'étude bactériologique et le plan de traitement, en s'appuyant sur les études scientifiques et sur les particularités des rayonnements laser utilisés.

De nombreux cas cliniques largement illustrés permettent au lecteur de suivre la méthodologie avec précision et de vérifier la fiabilité de ces traitements grâce à de nombreux contrôles postopératoires avec un recul de plus de 15 ans. La résolution des cas complexes est décrite avec rigueur afin de permettre au lecteur d'optimiser ses résultats en gérant les facteurs aggravants qu'ils aient une origine prothétique, endodontique ou implantaire.

Le lecteur trouve également la description exacte du protocole de maintenance nécessaire afin de conserver l'équilibre de l'écosystème buccodentaire et d'éviter les récidives et des conseils pour la préparation et l'adaptation des prothèses éventuellement envisagées après un traitement parodontal.

Cet ouvrage complet peut servir de guide à tous les praticiens qui désirent intégrer la technologie Laser dans leur exercice quotidien de parodontie.