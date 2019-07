Traitement ostéopathique des lombalgies et lombosciatiques par hernie discale

Depuis sa création par A.T. Still, l'ostéopathie, méthode manuelle de soins fondée sur les connaissances de la biomécanique et des interrelations entre les différents tissus de l'organisme, n'a cessé de progresser grâce à l'apport de la recherche et de la pratique de dizaine de millions d'ostéopathes à travers le monde.

Au-delà d'un simple assemblage de techniques manuelles, l'ostéopathie permet une analyse du patient qui s'inscrit dans le cadre d'un concept étiopathologique original basé sur les connaissances physiologiques et pathologiques fines et précises.

Cet ouvrage consacré au rachis lombaire et au traitement conservateur des hernies discales lombaires a pour orientation l'anatomie, la biomécanique, la neurophysiologie et le diagnostic différentiel. Il est le fruit de 25 années d'expérience. Très richement illustré – près de 800 dessins, photographies et schémas – et rigoureusement documenté, l'ouvrage fournit au praticien les normes guidant la recherche des lésions et décrit un grand nombre de techniques ostéopathiques : techniques avec thrust, travail des tissus mous, muscle énergie, techniques fonctionnelles, principes de Jones à partir des points Triggers, spray et stretch, relaxation myofasciale.