Traitement du trouble de la personnalité borderline

« Le Dr Firouzeh Mehran a rédigé un livre original et exhaustif sur le traitement de l'un des troubles mentaux les plus difficiles à traiter. En présentant les dernières techniques de traitement, ce livre est destiné à devenir un classique qui aura sa place dans la bibliothèque de tout clinicien sérieux. »

Frank M. Dattilio, PH. D., ABPP. Department of Psychiatry - Harvard Medical School.

Le traitement des patients borderlines représente un défi pour tout clinicien, quelles que soient sa formation et sa pratique. Le patient borderline souffre d'un monde intérieur chaotique, d'affects mouvants, de doutes paralysants, de problèmes d'identité déstabilisants, d'une angoisse massive et d'un désespoir quasi permanent.

Le traitement de ce trouble complexe a exigé certaines modifications des approches actuelles de la psychothérapie et une visée intégrative.

Après avoir exposé les théories des différentes écoles qui se sont intéressées au trouble borderline, cet ouvrage présente les approches individuelles et détaille une thérapie de groupe originale.

Des techniques thérapeutiques novatrices sont illustrées par de nombreux exemples, des concepts utiles et efficaces de la psychologie positive sont décrits.

Un chapitre entier est consacré à la pharmacothérapie. De nouveaux développements traitent des fonctionnements pathologiques de différentes catégories de mères borderlines, de leurs impacts sur leurs enfants, des lignes conductrices à la gestion de la relation avec chacune d'entre elles. L'auteur fait également le point sur les thérapies validées et l'évolution future de ce trouble.