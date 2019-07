Traité de toxicologie médico-judiciaire

Beaucoup de progrès scientifiques ont été réalisés en toxicologie hospitalière clinique et médico-légale, tout comme l'interprétation des résultats obtenus lors des investigations toxicologiques est devenue plus complexe.



Cette nouvelle édition fait le point sur les aspects généraux et analytiques de la toxicologie médico-judiciaire incluant le devenir des xénobiotiques dans l'organisme, le recueil des échantillons, leur analyse, certaines matrices alternatives (salive, cheveu) et des monographies sur l'alcool, les stupéfiants, les produits de substitution et les nouvelles drogues émergentes.

Des thèmes plus spécifiques, tels que la soumission chimique, le diagnostique de noyade, les armes chimiques, la pharmaco-toxico-génétique ou encore toxicologie et internet ont été ajoutés.



Cet ouvrage sera très utile aussi bien pour les débutants que pour les toxicologues chevronnés qui ne peuvent pas être au courant de tous les détails de notre discipline. De plus, ce livre sera utile aux enseignants et aux étudiants en toxicologie, qui peuvent ainsi avoir accès d'une façon simple à des données rassemblées par des spécialistes de haut niveau et ayant une expérience professionnelle approfondie. Il en va de même pour les médecins légistes, les médecins du travail, les juristes et magistrats ou toute autre personne qui souhaite se maintenir informé des moyens à la disposition d'une science biomédicale moderne.