Traité de médecine vasculaire. Tome 2

I Pathologie veineuse. 1. Pathologie veineuse aiguë. 2. Pathologie veineuse chronique. II Pathologie lymphatique. 3. Anatomie, embryogénèse et physiologie du système lymphatique. 4. Le lymphoedème constitutionnel ou primaire. 5. Lymphoedèmes secondaires des membres. 6. traitement des lymphoedèmes. 7. Complications des lymphoedèmes. III Pathologie des petits vaisseaux et de la microcirculation. 8. Acrosyndromes vasculaires. 9. Sclérodermies systémiques. 10. Manifestations microcirculatoires des connectivites hors sclérodermie. 11. Vascularites systémiques. 12. Microangiopathies thrombotiques. 13. Angiodermite nécrotique. 14. Embolie de cholestérol. IV Thrombophilie. 15. Thrombophilie génétique. 16. Thrombophilies acquises. V Tumeurs et malformations vasculaires. 17. Généralités. 18. Hémangiome infantile du nourrisson. 19. Malformations veineuses. 20. Malformations lymphatiques. 21. Malformations artéroveineuses. 22. Tumeurs malignes vasculaires. VI Pathologies associées. 23. Expressions vasculaires des maladies infectieuses. 24. Conséquences vasculaires des syndromes myéloprolifératifs. 25. Cancers et vaisseaux. 26. Ulcères de causes vasculaires. 27. Compressions vasculaires. 28. Complications vasculaires du diabète. 29. Insuffisance rénale et vaisseaux. 30. Vaisseaux et toxicomanie. 31. Dysfonctions érectile et médecine vasculaire. 32. Pathomimie en pathologie vasculaire. VII Situations cliniques particulières. 33. Traumatismes vasculaires. 34. Urgences vasculaires. 35. Maladies professionnelles d'origine vasculaire. 36. Pathologies vasculaires du sportif. 37. Maladies vasculaires de l'enfant hors malformations. 38. Vaisseaux et grossesse. VIII Prise en charge du patient vasculaire. 39. Pharmacologie et thérapeutique vasculaire. 40. Éducation thérapeutique. 41. Associations de patients en médecine vasculaire. 42. Recommendations en médecine vasculaire.