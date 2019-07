Nous sommes tous piégés par nos émotions, et le travail sur celles-ci constitue le quotidien de tout psychothérapeute.

Thérapie cognitive et émotions expose de manière synthétique comment les thérapies comportementales et cognitives (TCC) abordent les problèmes émotionnels et leurs interrelations avec les comportements et les cognitions.

Livre polyphonique, il regroupe dix experts et propose une présentation théorique des modèles des émotions et de leurs applications pratiques en thérapie individuelle, de groupe ou en thérapie familiale. Témoignage de vigueur, de rigueur et de créativité, il ouvre la voie à un renouvellement des pratiques et des formations, au coeur de la troisième vague des TCC.

Cette présente édition comporte un nouveau chapitre qui synthétise les données de la médecine fondée sur des preuves qui valident certaines des thérapies de troisième vague. Elle met également au jour certains faits marquants tels que l'accent mis sur l'optimisme par la psychologie positive, la thérapie focalisée sur la compassion ainsi que le travail patient effectué par les chercheurs pour valider les approches cognitives et comportementales des émotions.

F. Dattilio, F. Mehran, D. Page, P. Philippot, C. Pull, M.-C. Pull, A. Salamat, R. Toth, P. Vuille ont participé à cet ouvrage.