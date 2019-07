Thérapie cognitive et émotions

I Bases psychologiques et biologiques des émotions et les trois vagues de la thérapie comportementale et cognitive. II La théorie d'attachement et les thérapies cognitives intégratives des troubles de la personnalité: sécurité et émotions. III Intégration des rêves dans la thérapie cognitive émotionnelle. IV Thérapie basée sur la pleine conscience : mindfulness, cognition et émotion. V Thérapie d'acceptation et d'engagement : émotion, contexte et action. VI Thérapie de groupe et gestion des émotions. VII Thérapie familiale émotionnelle : une approche centrée sur le schéma. VIII Thérapie comportementale dialectique : l'émotion en mouvement. IX Illusion de présence et émotions : traitement des troubles anxieux par exposition en réalité virtuelle.