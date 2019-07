L'objectif des Cahiers des Sciences Infirmières est d'offrir aux étudiants en IFSI des ouvrages complets et détaillés couvrant l'ensemble des savoirs définis dans les Unités d'Enseignement (UE) du nouveau référentiel.

Ce cahier, consacré à l'UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical (semestres 2, 4 et 5) présente les principes de bases des bonnes pratiques (hygiène, sécurité et organisation) et des fiches de soins à visée thérapeutique et contribuant au diagnostic médical.

Les fiches de soins à visée thérapeutique :

les soins liés aux processus traumatiques ;

les soins liés aux processus inflammatoires et infectieux ;

les soins liés aux processus psychopathologiques ;

les soins liés aux défaillances organiques et processus dégénératifs ;

les soins liés aux processus obstructifs ;

les soins liés aux processus tumoraux ;

les soins liés à la pharmacologie et aux thérapeutiques.

Les fiches de soins contribuant au diagnostic médical :

Les : les soins à visée diagnostique liés aux processus inflammatoires et infectieux ;

les soins à visée diagnostique liés aux défaillances organiques et processus dégénératifs ;

les soins à visée diagnostique liés aux processus obstructifs ou liés aux processus traumatiques ;

les soins à visée diagnostique liés aux processus tumoraux et processus traumatiques.

Toutes ces thématiques sont illustrées par de nombreux schémas et photographies en couleurs.

Tout au long de l'ouvrage, de nombreuses fiches «Acte et surveillance infirmiers» décrivent les différents soins et des fiches « Situation intégrative » mettent en évidence la conduite à tenir de l'infirmière auprès du patient.

Certains chapitres se terminent par une rubrique « Situation clinique » exposant et analysant, de manière détaillée, un cas concret en rapport avec la thématique du chapitre.

Et en fin d'ouvrage, un Cahier d'entraînement permet à l'étudiant de tester ses connaissances et de s'entraîner à l'analyse de situations intégratives.