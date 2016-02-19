The Future Supply of Nature-Made Petroleum and Gas
1st Edition
Technical Reports
Description
The Future Supply of Nature-made Petroleum and Gas Technical Reports is a collection of papers that covers various issues and concerns in the world petroleum supply. The materials in the book are organized thematically into sections. The text first covers the world perspectives of conventional petroleum, and then proceeds to discussing the classification of petroleum resources. Section III deals with the conventional oil and gas deposits, while Section IV talks about enhanced oil recovery. Next, the selection deals with gases in tight formations, along with tar sand, heavy oil, and oil shale deposits. The eighth section tackles gases in geopressured reservoirs, while the ninth section details other unconventional petroleum and gas deposits. The last section deals with concerns in technology transfer of petroleum and gas technology. The book will be of great use to researchers and practitioners in disciplines involved in the petroleum industry.
Table of Contents
ORGANIZING COMMITTEE FOR THE CONFERENCE
PARTICIPANTS IN THE CONFERENCE
FOREWORD
PREFACE
LIST OF SYMBOLS, ABBREVIATIONS, AND CONVERSION FACTORS
ILLUSTRATIONS
SUMMARY
INTRODUCTION: THE FUTURE SUPPLY OF NATURE-MADE PETROLEUM AND GAS
SECTION I: WORLD PERSPECTIVES ON CONVENTIONAL PETROLEUM
Chapter 1: OCCURRENCE OF PETROLEUM
Publisher Summary
INTRODUCTION
DEFINITION AND COMPOSITION
ORIGIN
SOURCE-BED IDENTIFICATION
SECONDARY MIGRATION AND ENTRAPMENT
SUMMARY
Chapter 2: THE PETROLEUM EXPLORATION CHALLENGE WITH RESPECT TO THE DEVELOPING NATIONS
Publisher Summary
INTRODUCTION
THE OUTCOME OF PAST PETROLEUM DEVELOPMENT
SCHEME FOR ASSESSING PETROLEUM OPPORTUNITIES
PETROLEUM PROSPECTIVE AREAS
CUMULATIVE PETROLEUM DRILLING IN VARIOUS REGIONS
DENSITY OF PETROLEUM DRILLING IN VARIOUS REGIONS
WINDOW ON OIL CHART
FINAL COMMENTS
Chapter 3: TOTAL ENERGY RESOURCE EVALUATION AS PART OF FUTURE OIL AND GAS EXPLORATION
Publisher Summary
Chapter 4: IMPLICATIONS FOR FUTURE PETROLEUM EXPLORATION
Publisher Summary
INTRODUCTION
RESOURCES AND RESERVES OF PETROLEUM
INTERDEPENDENT EXPLORATION TECHNIQUES
ECONOMICS AND GOVERNMENT INVOLVEMENT
Chapter 5: THE POTENTIAL AND TIME FRAME FOR THE DEVELOPMENT OF PETROLEUM IN THE DEEP OCEAN
ABSTRACT
CONTINENTAL SHELVES
SMALL MARGINAL BASINS
CONTINENTAL RISES
ABYSSAL PLAINS AND LOWER CONTINENTAL RISES
DIAPIRS
CONCLUSIONS
SECTION II: PETROLEUM RESOURCE CLASSIFICATION
Chapter 6: IMPLICATIONS OF CHANGING OIL PRICES ON RESOURCE EVALUATIONS
Publisher Summary
INTRODUCTION
THE HISTORY OF RESOURCE ESTIMATES
THE RESOURCE CUBE CONCEPT
DISCOVERY RATES
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPLORATORY EFFORT AND AMOUNT OF PROVED RESERVES
RECOVERY RATES
THE CHANGE IN OIL PRICES
POTENTIAL EFFECT ON DISCOVERY AND RECOVERY RATE
CONCLUSION
Chapter 7: METHODS USED IN THE USSR FOR ESTIMATING POTENTIAL PETROLEUM RESOURCES
Publisher Summary
INTRODUCTION
METHODS BASED UPON THE ANALOGY PRINCIPLE
VOLUME-GENETIC METHOD
HISTORICAL-STATISTICAL METHODS
CONCLUSION
Chapter 8: STUDY OF PETROLEUM ZONES: A CONTRIBUTION TO THE APPRAISAL OF HYDROCARBON RESOURCES
Publisher Summary
INTRODUCTION
THE PETROLEUM ZONE
PARAMETERS OF PETROLEUM ZONES
SIMILARITY STUDIES
CORRELATION STUDIES
MULTIPLE CORRELATIONS
MULTIPLE CORRELATIONS
APPLICATION OF THE PZ STUDY
CONCLUSION
Chapter 9: UNITED NATIONS ACTIVITIES IN THE CLASSIFICATION AND MEASUREMENT OF OIL AND GAS RESOURCES
Publisher Summary
INTRODUCTION
CLASSIFICATION OF HYDROCARBON RESOURCES AND RESERVES
ACTIVITIES IN THE CLASSIFICATION AND MEASUREMENT OF OIL AND GAS RESOURCES
CONCLUSIONS
Chapter 10: PRESENT AND FUTURE HYDROCARBON RESOURCES OF THE EARTH’S CRUST
Publisher Summary
Chapter 11: NATURE-MADE PETROLEUM AND GAS IN PLACE: METHODS OF MEASUREMENT AND RELIABILITY OF MEASUREMENTS
Publisher Summary
INTRODUCTION
DETERMINATION OF IN-PLACE HYDROCARBON RESERVES FOR INDIVIDUAL RESERVOIRS
OIL AND GAS RESERVOIRS
IN-PLACE RESOURCES OF OIL FROM TAR SANDS
IN-PLACE OIL RESOURCES FROM OIL SHALE
SUMMARY AND CONCLUSIONS
SECTION III: CONVENTIONAL OIL AND GAS DEPOSITS
Chapter 12: WORLD OIL AND GAS RESERVES FROM ANALYSIS OF GIANT FIELDS AND PETROLEUM BASINS (PROVINCES)
Publisher Summary
INTRODUCTION
BASIN CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS
CRATONIC BASINS
INTERMEDIATE CRUSTAL BASINS (Mobile Zone)
OCEANIC BASINS
EVOLUTION OF BASIN TYPES
TRAPS
RESERVOIRS
SOURCES
CAP ROCKS
REASONS FOR PRODUCTIVITY OF BASINS
TEMPERATURE EFFECTS
HISTORY OF THE PETROLEUM INDUSTRY IN RELATION TO BASIN DEVELOPMENT
RELATIONSHIP OF BASIN CHARACTERISTICS TO FUTURE WORLD RESERVES AND ULTIMATE RESOURCES OF CONVENTIONAL RECOVERABLE OIL AND GAS
SUMMARY
Chapter 13: GAS FROM CONVENTIONAL OIL FIELDS
Publisher Summary
INTRODUCTION
PETROLEUM POLICY
PETROLEUM RESERVOIRS
FUTURE PETROLEUM RESERVES
PETROLEUM EXPLORATION
RESERVES ASSESSMENT
PETROLEUM EXPLOITATION
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
Chapter 14: GAS FROM CONVENTIONAL GAS FIELDS
Publisher Summary
INTRODUCTION
WORLD PETROLEUM RESERVES
CLASSIFICATION OF CONVENTIONAL GAS RESERVOIRS
VOLUMETRIC DEPLETION GAS AND GAS-CONDENSATE RESERVOIRS
WATER DRIVE GAS AND GAS-CONDENSATE RESERVOIRS
RETROGRADE GAS-CONDENSATE RESERVOIRS
GAS CYCLING OF GAS-CONDENSATE RESERVOIRS
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
Chapter 15: THE POTENTIAL CONTRIBUTION OF SMALL OIL AND GAS DEPOSITS
Publisher Summary
INTRODUCTION
DEFINITIONS
SIZE DISTRIBUTION OF DEPOSITS
ABANDONED RESERVOIRS
DEVELOPMENT FACTORS
SUMMARY
Chapter 16: PETROLEUM POTENTIAL OF SEDIMENTARY BASINS IN THE DEVELOPING COUNTRIES
Publisher Summary
INTRODUCTION
LATIN AMERICA
AFRICA
MIDDLE EAST
SOUTH AND SOUTHEAST ASIA
SUMMARY
Chapter 17: UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA (ECA): SUMMARY OF ITS ACTIVITIES IN THE FIELD OF PETROLEUM
Publisher Summary
Chapter 18: INVESTMENT STRATEGIES FOR MAXIMIZING OIL RESERVES’ RECOVERY FROM MAJOR OFF-SHORE FIELDS
Publisher Summary
Conclusion
Chapter 19: AN R&D EFFORT FOR OIL PRODUCTION IN DEEP WATER
Publisher Summary
INTRODUCTION
HISTORICAL DEVELOPMENT OF OFFSHORE TECHNOLOGY
AN APPROACH TOWARD PRODUCTION AT GREATER DEPTH
Chapter 20: STATUS OF THE USSR NATURAL GAS INDUSTRIAL POTENTIAL AND FUTURE PROSPECTS
Publisher Summary
Chapter 21: DISTRIBUTION OF POTENTIAL HYDROCARBON RESOURCES IN THE USSR AND ITS BEARING ON PROSPECT EVALUATION
Publisher Summary
PROVINCES
ISOLATED REGIONS
Chapter 22: EVALUATION METHODS OF HYDROCARBON POTENTIAL RESERVES IN EAST SIBERIA
Publisher Summary
SECTION IV: ENHANCED OIL RECOVERY
Chapter 23: ENHANCED OIL RECOVERY: WHAT OF THE FUTURE?
Publisher Summary
INTRODUCTION
DISPLACEMENT EFFICIENCY
RESERVOIR HETEROGENEITY
STRATIGRAPHIC CONTINUITY
PETROFABRICS
DEVELOPMENT AND CONTROL
LIMITATIONS OF ENHANCED RECOVERY
NEW TECHNOLOGICAL HOPES
Chapter 24: SECONDARY RECOVERY OF OIL
Publisher Summary
INTRODUCTION
THE NEED FOR SECONDARY RECOVERY
OIL DISPLACEMENT BY WATER OR GAS
SECONDARY RECOVERY EFFICIENCIES
CONCLUSIONS
Chapter 25: SECONDARY RECOVERY OPERATIONS OF OeMV-AKTIENGESELLSCHAFT
Publisher Summary
INTRODUCTION
CRITERIA FOR THE SELECTION OF POOLS
WATER TREATMENT AND INJECTORS
METHOD OF PROPOSAL OF WATERFLOODING
SUMMARY
Chapter 26: TERTIARY OIL RECOVERY: HOW COME IT’S CALLED THAT?
Publisher Summary
INTRODUCTION
EARLY HISTORY
PRIMARY RECOVERY
SECONDARY RECOVERY
TERTIARY RECOVERY
Chapter 27: ENHANCED OIL RECOVERY IS AN IMPORTANT WAY TO INCREASE OIL RESOURCES
Publisher Summary
INTRODUCTION
RESERVOIR CYCLIC STIMULATION
SURFACTANT FLOOD
CO2 FLOOD
POLYMER FLOOD
DISPLACEMENT OF OIL BY HIGH-PRESSURE GAS AND GAS-WATER MIXTURE
DISPLACEMENT OF OIL BY STEAM COMBINED WITH WATERFLOOD
RECOVERY OF OIL BY COMBINATION OF WATERFLOOD AND IN SITU COMBUSTION (WET COMBUSTION)
HOT WATERFLOOD
MICELLAR FLOOD
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Chapter 28: TERTIARY OIL RECOVERY PROCESSES: PHYSICAL PRINCIPLES AND POTENTIALITIES
Publisher Summary
INTRODUCTION
RESIDUAL OIL AS TERTIARY TARGET
POLYMER FLOODING
FOAM DRIVE
SURFACTANT SOLUTIONS
MICELLAR SOLUTIONS (MICROEMULSIONS)
MISCIBLE DRIVES
CARBON DIOXIDE DRIVE
THERMAL PROCESSES
CONCLUSION
Chapter 29: TERTIARY RECOVERY OF CRUDE OIL
Publisher Summary
INTRODUCTION
THE LIMITS ON DISCOVERING NEW CRUDE OIL RESOURCES
WATER FLOODING AND RECOVERY EFFICIENCY
TARGETS FOR TERTIARY RECOVERY
THE MECHANICS OF APPLYING TERTIARY RECOVERY TO CATEGORY 1 RESERVOIRS
THE MECHANICS OF APPLYING TERTIARY RECOVERY TO CATEGORY 2 RESERVOIRS
THE MECHANICS OF APPLYING TERTIARY RECOVERY TO CATEGORY 3 RESERVOIRS
CONCLUSIONS
Chapter 30: POTENTIAL AND ECONOMICS OF ENHANCED OIL RECOVERY
Publisher Summary
Summary of the Current Status of the Technology
STUDY METHODOLOGY
OIL RECOVERY AND ECONOMIC MODELS
Assumptions Common to All the Models
Assumptions That Vary by Each Technique
ESTIMATING RECOVERY FOR STEAM DRIVE
PRELIMINARY FINDINGS
DETAILED FINDINGS
CONSTRAINTS
ACCOUNTING FOR THE RISKY AND UNPROVEN NATURE OF THE TECHNOLOGY
ACCOUNTING FOR OTHER ECONOMIC COSTS
SUMMARY
Chapter 31: TERTIARY RECOVERY OF CRUDE OIL
Publisher Summary
INTRODUCTION
TERMINOLOGY
CHARACTERISTICS
PROCESSES
FIELD EXPERIENCE
ANALYSIS METHODOLOGY
CONCLUSIONS
APPENDIX A# CLASSIFICATION OF FLUID INJECTION PROCESSES FOR OIL RECOVERY
APPENDIX B
APPENDIX C ANALYSIS METHODOLOGY
Chapter 32: A SYSTEMATIC APPROACH TO THE ASSESSMENT OF A NATION’S OIL SUPPLY ADDITIONS THROUGH ENHANCED RECOVERY METHODS
Publisher Summary
INTRODUCTION
PHASE 1 – PROSPECT SCREENING
PHASE 2 – PRE-PILOT EVALUATION
PHASE 3 – FIELD PILOT TEST
COMMERCIAL VENTURE DECISION
RESULTS AND CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGMENT
Chapter 33: A REVIEW OF THERMAL RECOVERY APPLICATIONS IN THE UNITED STATES
ABSTRACT
INTRODUCTION
IN SITU COMBUSTION
CONTINUOUS STEAM INJECTION
CYCLIC STEAM INJECTION
CONCLUDING REMARKS
Chapter 34: IN SITU COMBUSTION METHOD FOR OIL RECOVERY STATE OF THE ART AND POTENTIAL
Publisher Summary
INTRODUCTION
THE BASIC PROCESSES
PROCESS LIMITATIONS AND CAPABILITIES
FUTURE POTENTIAL
CONCLUDING REMARKS
NOTICE
Chapter 35: LOGISTIC RESTRAINTS FOR THE FUTURE PRODUCTION OF PETROLEUM BY TERTIARY RECOVERY
Publisher Summary
SURFACTANT METHODS
CARBON DIOXIDE FLOODING
THERMAL DRIVE
MOBILITY CONTROL AGENTS AND OTHER CHEMICALS
EQUIPMENT SUPPLY AND PLANT CONSTRUCTION
MANPOWER
THE IMPACT OF CRUDE OIL PRICES
CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGMENTS
SECTION V: GAS IN TIGHT FORMATIONS
Chapter 36: THE RESOURCE POTENTIAL OF GAS IN TIGHT FORMATIONS
Publisher Summary
INTRODUCTION
DEFINITIONS
RESOURCES
NUCLEAR FRACTURING
CHEMICAL EXPLOSIVE FRACTURING
MASSIVE HYDRAULIC FRACTURING (MHF)
SUMMARY
Chapter 37: GAS IN TIGHT FORMATIONS
Publisher Summary
INTRODUCTION
HISTORICAL SUMMARY
ECONOMICS OF PRODUCTION FOR VARIOUS PERMEABILITIES
ECONOMICS OF PRODUCTION FOR VARIOUS SIZES OF STIMULATION TREATMENT
CONCLUDING REMARKS
Chapter 38: DEVONIAN SHALE PRODUCTION EASTERN KENTUCKY FIELD
Publisher Summary
INTRODUCTION
GEOLOGIC SETTING
LITHOLOGY
MODE OF GAS OCCURRENCE
DEVELOPMENT--EASTERN KENTUCKY FIELD
STIMULATION PRACTICE
DELIVERY PERFORMANCE HYDRAULIC FRACTURED SHALE WELLS
COMPLETION COSTS
CONCLUSIONS
Chapter 39: CURRENT STATUS OF PROJECTS GASBUGGY, RULISON, AND RIO BLANCO AND AN APPRAISAL OF NUCLEAR-EXPLOSIVE FRACTURING POTENTIAL FOR THE NEAR FUTURE
Chapter 40: ADVANCED STIMULATION SYSTEMS APPLIED TO MASSIVE HYDRAULIC FRACTURING--TECHNIQUES AND RESULTS
Publisher Summary
SECTION VI: TAR SAND, HEAVY OIL, AND OIL SHALE DEPOSITS
Chapter 41: DEVELOPMENT STATUS OF ALBERTA OIL SANDS--1976
PART A WORLD-WIDE OIL SAND RESERVES
PART B THE ALBERTA SEARCH FOR NEW TECHNOLOGY
PART C AN OVERVIEW OF CANADA’S FIRST COMMERCIAL SURFACE MINING EXTRACTION PLANT
PART D OIL SANDS DEVELOPMENT RISKS, ECONOMICS, AND OUTLOOK
Chapter 42: ACTIVITY ON THE PRODUCTION OF ENERGY FROM TAR SANDS OF THE UNITED STATES
Publisher Summary
INTRODUCTION
DEFINITION OF TAR SAND
U.S. TAR SAND RESOURCE
EARLY TAR SAND PRODUCTION EFFORTS
IN SITU RECOVERY OF OIL FROM TAR SANDS
ERDA TAR SAND RESEARCH
Tar Sand Characteristics
OTHER CURRENT U.S. TAR SAND OIL PRODUCTION EFFORTS
SUMMARY AND CONCLUSIONS
NOTICE
Chapter 43: HEAVY CRUDES OF VENEZUELA: AN ALTERNATIVE FOR THE FUTURE
Publisher Summary
SUMMARY
INTRODUCTION
EXPLORATION AND EVALUATION METHODOLOGY
PRODUCTION TECHNIQUES
UPGRADING OF HEAVY CRUDE OILS
Volatile Components
Vacuum Oils
Resins
Asphaltenes
INTEGRATION OF HEAVY CRUDE PRODUCTION AND UPGRADING SYSTEM
THE CHALLENGE
PLAN FOR THE UTILIZATION OF VENEZUELAN HEAVY CRUDES
Chapter 44: ENHANCED RECOVERY OF HEAVY OIL IN CALIFORNIA
Publisher Summary
INTRODUCTION
THE HEAVY OIL RESOURCE
METHODS OF ENHANCED RECOVERY
STATE OF THE ART
CONCLUDING STATEMENT
NOTICE
Chapter 45: STIMULATING RECOVERY FROM HEAVY OIL RESOURCES--MID-CONTINENT AREA
Publisher Summary
INTRODUCTION
REGIONAL DISTRIBUTION OF HEAVY OIL
ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT ADMINISTRATION (ERDA) RESEARCH
HEAVY-OIL RECOVERY TEST SITE
FORMATION PROPERTIES
CORE-SOLVENT EXPERIMENTS
PRODUCTION
SUMMARY AND CONCLUSIONS
NOTICE
Chapter 46: MULTIPURPOSE UTILIZATION OF OIL SHALE
Publisher Summary
INTRODUCTION
PROCESSING OIL SHALE
SHALE OIL
CONCLUSIONS
NOTICE
Chapter 47: GLOBAL OIL-SHALE RESOURCES AND COSTS
OIL-SHALE RESOURCES
Chapter 48: RESEARCH IN BITUMINOUS SHALE IN FRANCE
Publisher Summary
INTRODUCTION
GEOLOGICAL COVERAGE OF BITUMINOUS ROCKS IN FRANCE (INCLUDING TOARCIAN SHALE)
THE PROGRAMME
USE OF SHALES AS USEFUL SUBSTANCES
CONCLUSIONS
SECTION VII: GAS IN GEOPRESSURED RESERVOIRS
Chapter 49: THE SUPPLY OF NATURAL GAS FROM GEOPRESSURED ZONES: ENGINEERING AND COSTS
Publisher Summary
INTRODUCTION
GEOLOGICAL BACKGROUND
EXTENT OF THE RESOURCE
NATURAL GAS RECOVERY AND ECONOMICS
TIMETABLE FOR DEVELOPMENT
Chapter 50: GAS IN GEOPRESSURED ZONES
Publisher Summary
INTRODUCTION
GEOPRESSURED ZONES
HYDROCARBON REGIME
RESOURCE IDENTIFICATION AND ASSESSMENT
WORLDWIDE OCCURRENCE
CONCLUSIONS
SECTION VIII: OTHER UNCONVENTIONAL DEPOSITS
Chapter 51: GEOCHEMICAL INTERRELATIONSHIPS AMONG FOSSIL FUELS, MARSH, AND LANDFILL GAS
Publisher Summary
Chapter 52: THE ROLE OF CONTINENTAL GLACIATION AND HYDRATE FORMATION ON PETROLEUM OCCURRENCE
Publisher Summary
Chapter 53: METHANE HYDRATE IN THE SEA FLOOR--A SIGNIFICANT RESOURCE?
Publisher Summary
INTRODUCTION
GAS HYDRATE IN RECOVERED SUBMARINE CORES
INDICATIONS OF HYDRATE FROM SEISMIC SURVEYING AND DEEP SEA DRILLING
NECESSARY CONDITIONS FOR THE ACCUMULATION OF HYDRATE
CONCLUSIONS
Chapter 54: METHANE GAS RECOVERY FROM LANDFILLS--A WORLDWIDE PERSPECTIVE
Publisher Summary
INTRODUCTION
THE ECONOMICS OF NATURAL GAS IN THE UNITED STATES
MARKETABILITY OF LANDFILL GAS
THE MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, PROJECT
GAS QUALITY AND PUMPING CONDITIONS
TREATMENT PROCESSES
ECONOMICS OF GAS CLEANING
GLOBAL POTENTIAL
SUMMARY
Chapter 55: APPRAISAL OF MARSH GAS AS A POTENTIAL DOMESTIC NATURAL GAS RESOURCE IN THE UNITED STATES
Publisher Summary
INTRODUCTION
CONCLUSIONS
MECHANISM OF GAS GENERATION
GAS PRODUCTION RATE DATA
SECTION IX: TECHNOLOGY TRANSFER
Chapter 56: TECHNOLOGY TRANSFER: IMPACTS AND IMPLICATIONS OF PROSPECTS OF FUTURE AVAILABILITY OF OIL
Publisher Summary
INTRODUCTION
CONTENT OF TECHNOLOGY TRANSFER
EVOLUTION OF THE CONCEPT OF TECHNOLOGY TRANSFER
PETROLEUM AND GAS TECHNOLOGY TRANSFER
IMPACTS AND IMPLICATIONS OF THE FUTURE AVAILABILITY OF OIL
CONCLUSIONS
Chapter 57: TRANSFER AND DISSEMINATION OF OIL AND GAS TECHNOLOGY
Publisher Summary
INTRODUCTION
AREAS OR SPECIFIC OBJECTIVES
INDUSTRIAL SECTOR OR PROJECT DEVELOPMENT
INSTRUMENTS OF TRANSFER
CHANNELS FOR TRANSFER
IMPLEMENTATION OF TRANSFER
PROPRIETARY DATA
CONCLUSION
APPENDIX: ESTIMATES OF UNDISCOVERED PETROLEUM RESOURCESâ€“A PERSPECTIVE
AUTHOR INDEX
SUBJECT INDEX
Details
- No. of pages:
- 1086
- Language:
- English
- Copyright:
- © Pergamon 1977
- Published:
- 1st January 1977
- Imprint:
- Pergamon
- eBook ISBN:
- 9781483181974