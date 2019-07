La valutazione e il trattamento del paziente ricoverato in terapia intensiva, rappresentano per il medico una situazione complessa e spesso difficile da gestire. Questo volume, giunto alla V edizione e scritto da opinion leader di fama mondiale, è un indispensabile strumento per tutti coloro che lavorano in ambito di Critical Care, e tratta l’argomento in modo schematico ma completo, partendo dalle problematiche generali e da una approfondita trattazione della biologia di base ormai considerata un fondamento della pratica clinica intensivologica.Il volume è suddiviso in 16 sezioni ciascuna delle quali approfondisce, per singolo apparato, tutti i principali problemi che lo specialista può trovarsi ad affrontare trattando un paziente in terapia intensiva