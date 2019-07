Techniques en arthroscopie du membre inférieur

Partie I : Hanche.



Arthroscopie de hanche : installation, voies d'abord, exploration normale et complications / Traitement arthroscopique des anomalies osseuses du conflit de hanche / Traitement arthroscopique des lésions du labrum acétabulaire / Lésions du cartilage de la hanche / Traitement arthroscopique des pathologies synoviales et tendinopathies abarticulaires de la hanche (PTH incluses).



Partie II : Genou.



Traitement arthroscopique de l'instabilité fémoro-patellaire / Traitement arthroscopique des tendinopathies autour du genou / Méniscectomie médiale et latérale / Réparation sous contrôle arthroscopique des lésions méniscales verticales : technique chirurgicale / Réparations méniscales : nouvelles indications / Substitut méniscal : principe et technique / Ligamentoplastie du ligament croisé antérieur de type mono-faisceau / Ligamentoplastie du croisé antérieur de type double faisceau / Traitement des ruptures partielles du ligament croisé antérieur / Ligamentoplastie du croisé antérieur chez l'enfant / Reconstruction arthroscopique du ligament croisé postérieur / Traitement chirurgical des lésions postéro-latérales du genou / Techniques des ténodèses antéro-latérales extra-articulaires pour laxité antérieure du genou / Association ligamentoplastie du pivot central et ostéotomie / Traitement des lésions chondrales et ostéo-chondrales localisées par débridement,microperforations ou techniques d'augmentation / Fixation des fragments ostéo-chondraux et des ostéochondrites disséquantes du genou / Perforations transarticulaires et extra-articulaires / Techniques de restauration des lésions cartilagineuses du genou / Fractures articulaires récentes de l'extrémité supérieure du tibia de l'adulte / Synovectomie arthroscopique du genou - Arthrite septique / Arthrolyse arthroscopique pour raideur du genou.



Partie III : Cheville.



Arthroscopie de la cheville - Installation, voies d'abord, exploration normale / Traitement arthroscopique des conflits antérieurs et postérieurs de cheville / Arthrodèse talo-crurale sous arthroscopie / Tendinoscopies autour de la cheville (tendon calcanéen exclu) / Arthrodèse subtalaire arthroscopique.