TCC et neurosciences

I Clinique, thérapeutique, neurosciences. 1. TCC et classification des troubles mentaux : état actuel et perspectives d'avenir. 2. Le continuum impulsivité-compulsivité. 3. Thérapies comportementales et cognitives : avec ou sans médicaments. II Recherches originales sur la schizophrénie. 4. La réalité virtuelle pour penser son corps. 5. Pourquoi et comment traiter les troubles cognitifs de la schizophrénie ? Le programme RECOS et ses développements. 6. Entraînement des habiletés métacognitives avec des personnes atteintes de schizophrénie. 7. Organisation de l'exploration oculaire dans le cadre d'un traitement de l'évitement du contact visuel. III Nouveaux modèles et nouvelles pratiques. 8. Psychothérapie de la mindfulness et neuroscience cognitive. 9. Stress, biofeedback et variabilité cardiaque. 10- Les bases neuroscientifiques de l'EMDR. 11- L'évaluation des thérapies cognitives et comportementales par la neuro-imagerie cérébrale.