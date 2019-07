TCC dans l'autisme et le retard mental

Les personnes ayant un trouble du spectre autistique (TSA) avec retard mental, ou un retard mental isolé, souffrent plus fréquemment que le reste de la population de désordres psychiques caractérisés, tels que l’anxiété, la dépression et les colères explosives, ou de difficultés liées au handicap. Ces situations entraînent une souffrance psychique face à laquelle les professionnels se trouvent souvent démunis, ne sachant comment utiliser leurs connaissances en psychothérapie pour soulager leurs patients. En effet, cette population éprouve fréquemment des difficultés dans l’échange, notamment pour exprimer ses émotions. Après avoir présenté les notions cliniques propres aux TSA et au retard mental à l’âge adulte, l’auteur expose les principes généraux des thérapies comportementales et cognitives, puis il détaille les TCC appliquées aux champs prédéfinis. Le procédé de l’analyse fonctionnelle et de la conceptualisation est ensuite explicité à travers ses phases successives, depuis les premières observations, jusqu’au choix des objectifs et des techniques thérapeutiques. Une dernière partie s’attache aux différentes interventions à mettre en place selon les cas. Cet ouvrage s’adresse aux professionnels, formés ou non à ce modèle, afin de leur permettre de recourir aux meilleurs outils pour soulager la détresse des sujets handicapés. Basé sur les sciences du comportement, ce livre fait de l’apprentissage son maître-mot et révèle une vision active et optimiste des interactions entre l’humain et son environnement. Ayman Murad est psychiatre, praticien hospitalier au centre hospitalier de Rouffach et au Centre de ressources Autisme Alsace, et chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg. Il est également membre et enseignant à l’AFTCC (Association française de thérapie comportementale et cognitive).