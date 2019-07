Les pathologies chez l'enfant ne sont pas fixées irrémédiablement, leur évolution est incertaine et le diagnostic s'avère souvent délicat. Il faut avancer avec prudence et éviter de considérer le trouble de l'enfant avec la clinique de l'adulte. Cet ouvrage aborde ainsi les spécificités de la prise en charge TCC chez l'enfant et l'adolescent, notamment l'intérêt

de tenir compte des limites cognitives imposées par l'âge du jeune. Ces ajustements thérapeutiques sont nécessaires pour modifier l'ensemble indissociable d'un comportement pathologique : cognition, émotion et action.





Après avoir présenté les modèles théoriques et les différentes techniques thérapeutiques comportementales, cognitives et émotionnelles à la disposition du clinicien, l'ouvrage décline les troubles concernant l'enfant et l'adolescent : phobies spécifiques, phobie sociale, trouble panique et agoraphobie, trouble anxiété généralisé, anxiété de séparation, phobie scolaire, TOC, trouble de l'attention, dépression, énurésie, dépendances au cannabis, à internet.





Pour chacun des troubles, il expose la démarche complète des TCC telle qu'elle est pratiquée en clinique juvénile : évaluation et diagnostic, outils d'évaluation, explications psychoéducatives données à l'enfant et à ses parents, étude de la motivation au changement, définition opérationnelle du projet thérapeutique et planification des modalités d'application de stratégies thérapeutiques séance après séance. Des cas cliniques d'enfants et d'adolescents illustrent la prise en charge.