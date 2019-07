Suivi médical du patient traité pour un cancer

Les traitements des cancers permettent d’obtenir aujourd’hui la guérison d’un patient sur deux et, à défaut, une prolongation substantielle de la survie des autres patients malgré l’évolution de leur maladie.

Aussi, le suivi et l’accompagnement du patient traité pour un cancer occupent une place de plus en plus importante notamment dans le domaine de la médecine de ville. Ceci oblige le praticien à maîtriser les différents aspects de ces pathologies ainsi que ceux des effets secondaires immédiats et retardés de leurs traitements. En effet, entre deux traitements ou hospitalisations, après le traitement et alors souvent pendant des années, c’est au médecin de ville qu’incombe l’essentiel du suivi et de l’accompagnement.

Articulé en trois parties, avant, pendant et après le traitement, cet ouvrage rassemble toutes les informations nécessaires à un suivi efficace du patient. Il traite particulièrement des conséquences symptomatiques des maladies et de leurs traitements dans le but de les réduire et souvent de les prévenir.