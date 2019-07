Störungsorientierte Psychotherapie

I Allgemeiner Teil

1 Was ist eine Störung?

2 Was ist Psychotherapie?

3 Diagnostik und Psychotherapie

4 Therapeutische Beziehung, Patientenmerkmale und Behandlungsprognose

5 Aufgabe und Person des Psychotherapeuten

6 Standardmethoden in der Psychotherapie

7 Kombination von Psychotherapie und Psychopharmakotherapie



II Funktionsorientierte Diagnostik und Umsetzung in der Psychotherapie

8 Selbstaktualisierung und Selbstidentität

9 Affektregulation – Stressregulation

10 Motivation und Motivationskonflikte

11 Selbstkonzept, Selbstwert und Selbstwertregulation

12 Körperbild und Körperbildintegration

13 Desaktualisierung und Realitätskontrolle

14 Bindung, Empathiefähigkeit, Intersubjektivität

15 Soziale Verträglichkeit, moralische Orientierung und Dissozialität



III Störungsorientierter Teil

16 Psychotherapie bei Angststörungen

17 Psychotherapie bei Zwangsstörungen

18 Psychotherapie bei PTSD oder dissoziativer Störung

19 Psychotherapie bei affektiven Störungen

20 Psychotherapie bei Schizophrenie

21 Psychotherapie bei Persönlichkeitsstörungen

21.1 Einführung

21.2 Psychotherapie bei Cluster-A-Persönlichkeitsstörungen: Die paranoide, schizoide und schizotypische Persönlichkeitsstörung

21.3 Psychotherapie bei Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen: Die histrionische und die narzisstische Persönlichkeitsstörung

21.4 Psychotherapie bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen

21.5 Psychotherapie bei Cluster-C-Persönlichkeitsstörungen: Die ängstlich-vermeidende, die dependente und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung

22 Psychotherapie bei Alkoholismus

23 Psychotherapie bei anorektischen und bulimischen Essstörungen

24 Psychotherapie bei somatoformen Störungen

25 Psychotherapie bei Schlafstörungen



IV Besondere Problemgruppen und –stellungen

26 Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen

27 Psychotherapie mit alten Menschen

28 Geschlechtsspezifische Aspekte in der Psychotherapie

29 Psychotherapie bei Menschen mit Migrationshintergrund

30 Psychotherapie in Notfallsituationen

31 Komorbide Störungen

32 Straftäter und forensische Aspekte



V Praktische Rahmenbedingungen und Probleme

33 Rechtliche und gesundheitspolitische Voraussetzungen

34 Aus-, Fort und Weiterbildung in störungsorientierter Psychotherapie

35 Ethik in der Psychotherapie

36 Häufige Fehlentwicklungen in der Therapie



VI Anhang