Sortie de maternité et retour à domicile du nouveau-né

Le retour au domicile du nouveau-né et de sa mère est de plus en plus précoce : selon les régions, il oscille en France entre 2 et 5 jours. Ce raccourcissement du séjour en maternité implique une organisation adéquate afin d’éviter les risques d’une morbidité secondaire. Une préparation ante- et post-natale des parents, une observation attentive de l’enfant durant son séjour et la certitude d’un relais adéquat par des personnes formées sont indispensables.

L’objectif de cet ouvrage est de donner aux personnes qui entourent la naissance un ensemble d’informations claires permettant d’orienter les choix décisionnels et d’interpréter les signes de normalité ou les anomalies observées et de définir les conduites à tenir. Les auteurs présentent le cadre de la sortie de maternité, la surveillance et les dépistages chez le nourrisson, l’accompagnement des parents, le suivi du nouveau-né normal et de l’ancien prématuré et ouvre des perspectives en faisant part des pratiques dans d'autres pays.