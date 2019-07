Soins infirmiers et gestion des risques - Qualité des soins, évaluation des pratiques - Soins éducatifs et préventifs

I. Soins infirmiers et gestion des risques. 1. Définition et concepts. 2. Les différents types de risques à l'hôpital. 3. Outils de la gestion des risques. 4. Genèse et prise en charge d'un événement indésirable. 5. Les vigilances sanitaires. II. Qualité des soins, évaluation des pratiques. 6. Qualité, sécurité et performance. 7. Risque et société. III. Soins éducatifs et préventifs. 8. Généralités, définition. 9. Initier et mettre en oeuvre des soins éducatifs et préventifs.