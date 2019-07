Soins infirmiers et douleur

La douleur a longtemps été vécue comme une fatalité, pourtant l'évolution des connaissances médicales nous donne aujourd'hui les moyens de la réduire dans des proportions importantes.Les infirmier(e)s sont en « première ligne » dans cette lutte. Ils ont un rôle essentiel qui les autorise, dans des cas d'urgence et selon des critères précis, à mettre en place un traitement antalgique.



Cet ouvrage permet aux infirmier(e)s d'acquérir ou de perfectionner des compétences dans la prise en charge de la douleur du patient. Rassemblant des connaissances issues d'une riche expérience sur le terrain, il décrit les techniques antalgiques et les modalités d'évaluation et de surveillance de l'efficacité et des effets secondaires, apporte des exemples cliniques, présente des grilles d'évaluation de la douleur, décrit la psychologie des patients, en s'articulant autour des objectifs suivants :



• connaître la physiopathologie et la sémiologie des douleurs ;



• savoir procéder à une évaluation pertinente des douleurs ;



• comprendre les personnes qui souffrent ;



• améliorer la mise en oeuvre des soins et la surveillance des patients.



Cette quatrième édition actualise toutes les données thérapeutiques relatives à la douleur, s'enrichit de nouveaux éléments sur l'hypnose notamment chez l'enfant et introduit l'acupuncture comme traitement de la douleur. Elle recense les ressources documentaires disponibles sur le thème de la douleur et présente un état des lieux des pratiques professionnelles dans le domaine de l'évaluation et du traitement de la douleur.