L’hypnose est aujourd’hui reconnue comme thérapie pour de nombreuses applications, notamment le traitement des douleurs rebelles (angoisses,phobies, troubles du sommeil, etc.). Nombre de médecins, psychiatres, psychologues, mais aussi généralistes, pédiatres et anesthésistes recourent à cette pratique. Sur le plan théorique, l’hypnose a bénéficié des acquisitions des neurosciences, de la psychiatrie et des recherches dans le domaine de la communication.



Soigner par l’hypnose présente les fondements ainsi que l’intérêt thérapeutique de l’hypnose :

•la première partie de l’ouvrage expose les principes théoriques de la pratique de l’hypnothérapie (historique, techniques, atouts, limites) ;

•la deuxième partie, plus pratique, est une « boîte à outils » thérapeutique (inductions, suggestions, stratégies) illustrée par de nombreux exemples ;

•enfin, dans la troisième partie, les champs de signification de l’hypnose sont élargis à la psychothérapie, la psychiatrie, la physiologie de l’attention et de la mémoire.



Cette sixième édition a été mise à jour et augmentée de 5 nouveaux chapitres sur l’hypnose thérapeutique, l’hypnose pour soigner et accompagner les personnes souffrant de dépression, l’hypnose pour accompagner les personnes souffrant de douleur chronique, le trauma et l’hypnothérapie, ainsi que sur l’addiction et l’hypnothérapie. L’appareil de notes et la bibliographie ont gagné plus d’une cinquantaine de nouvelles références liées aux développements contemporains de l’hypnothérapie.



Cette nouvelle édition se voit également enrichie de compléments audio et vidéo disponibles en ligne qui présentent des conférences, des séances de formations ainsi que des cas cliniques avec différents patients.