Soigner… Le premier art de la vie

Dominés par l’ascendance des traitements avec lesquels ils sont confondus, ou qu’on leur substitue, les soins sont encore habituellement relégués comme des tâches subalternes. Or, aucune société, quel que soit son niveau technologique, ne saurait se passer de soins vivifiants qui entretiennent, stimulent les capacités de vie ou accompagnent la fin de vie.

Marie-Françoise Collière a regroupé dans cet ouvrage différents articles et communications abordant à la fois la conception et l’approche des soins. Son analyse l’amène à dégager certains aspects du dilemme posé à la profession infirmière. Ce dilemme se situe autour de la nécessité de retrouver en deçà et au-delà de tout traitement :



– des soins qui accompagnent la vie ;



– des soins qui retrouvent leurs dimensions culturelles et sociales ;



– des soins dont les effets soient reconnus socialement et économiquement ;



– des soins exigeant des conditions appropriées pour les prodiguer.



Cette nouvelle édition, entièrement revue et corrigée, comprend de nouveaux textes portant sur l’identité infirmière, les fondements culturels des soins, la nature des soins accompagnant les grands passages de la vie.

Cet ouvrage devrait permettre aux infirmières/ers et aux usagers des soins de nourrir leur réflexion et leur argumentation sur l’apport et la place irremplaçable des soins.