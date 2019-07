Diplomato comeTerapista della Riabilitazione c/o Università degli Studi di Milano nel 1977 e Laureato in Fisioterapia nel 2006 presso L’Università Insubria di Varese.Dal 1991 inizia l'attività di docente in diversi corsi di formazioni per fisioterapisti diplomati.Dal 1998 esegue dissezioni c/o la scuola di chirurgia Salpetriere di Parigi.

Dall 2003 docente a contratto c/o l'Università degli Studi di Milano Bicocca Dal 2004 è docente al Corso di Formazione in Terapia Manuale - Orthopedic Manual & Manipolative Therapy- GSTM di Milano. Dal 2005 svolge attività di insegnamento delle Sindromi da Disfunzione del Sistema di Movimento (Shirley Sahrmann).Lavora come Libero professionista