Se rétablir de la schizophrénie

La schizophrénie est une maladie mentale qui touche environ 600 000 personnes en France et pour laquelle, bien souvent, les soignants disposent de peu de moyens et d'outils au-delà du traitement pharmacologique et de la relation thérapeutique. Cet ouvrage basé sur le modèle du rétablissement est conçu précisément comme un outil destiné aux intervenants en psychiatrie communautaire, qui sont en première ligne avec les personnes souffrant de schizophrénie : infirmiers, éducateurs, travailleurs sociaux, ergothérapeutes. Il est également utile aux psychiatres et aux psychologues. Guide pratique et synthétique sur les interventions psychosociales complémentaires aux traitements pharmacologiques, cet ouvrage fait le point sur les connaissances actuelles autour de la schizophrénie et du rétablissement. Il aborde d'abord les stratégies générales d'engagement dans les soins, d'évaluation et de psychoéducation, puis les interventions psychosociales spécifiques pour les hallucinations, les idées délirantes, le syndrome déficitaire, la désorganisation, etc. Clair et pratique, cet ouvrage offrira aux professionnels de santé et du social une aide précieuse pour faire face aux situations difficiles des patients atteints de schizophrénie.