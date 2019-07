Scanner pratique

Les entrées de ce guide tomodensitométrique pratique ont été sélectionnées en fonction de notre pratique quotidienne, à l'hôpital ou en pratique privée, en éliminant les entrées trop rares ou trop spécialisées et les entrées trop vagues.

Pour chacune de ces entrées sont traités successivement :

• une liste de points à analyser de façon systématique sous la forme d'une "check-list" ;

• une analyse descriptive et sémiologique de chacune des images présentées ;

• un développement stratégique consacré au choix de l'examen d'imagerie, à la technique d'imagerie et au compte rendu à effectuer.

Ce guide de scanner, issu de la même lignée que les Guides d'interprétation et de sémiologie en scanner précédemment publiés, correspond à l'aboutissement de ces guides résolument pratiques, puisqu'ils mettent à disposition les données nécessaires à une interprétation correcte, les données sémiologiques et les données stratégiques qui permettent de rédiger au mieux le compte rendu.

Dans cet ouvrage, nous montrons plus d'images et nous développons un chapitre véritablement stratégique permettant d'aider le médecin à interpréter les images et à rédiger son compte rendu.

Cet ouvrage s'adresse aux radiologues débutants ou confirmés, quel que soit leur domaine de spécialisation, qui sont amenés à réaliser des scanners dans leur pratique clinique.