Les progrès réalisés ces quinze dernières années dans le traitement des ruptures de la coiffe des rotateurs méritent une monographie au sein de laquelle l'arthroscopie de l'épaule trouve toute sa place.

Cette monographie est articulée en quatre grandes parties :

– L'anatomie, l'histoire naturelle et la dégradation des ruptures de la coiffe des rotateurs. Les étiologies, les classifications, le diagnostic clinique – codifié et complété par l'imagerie moderne – sont abordés afin de permettre une analyse précise de la lésion et d'aboutir à un traitement pertinent. La prise en charge thérapeutique des ruptures comporte, dans un premier temps, un traitement conservateur et fonctionnel.

– Un panorama exhaustif des techniques classiques à ciel ouvert et des principes de traitement arthroscopique. Le diagnostic et le traitement des ruptures partielles de la coiffe des rotateurs, des lésions distales puis des lésions étendues et massives, et enfin les ruptures du subscapulaire sont explorés.

– Les voies d'avenir : les biothérapies, les plasties et renforts artificiels et les lambeaux de substitution. Un chapitre est consacré à la place de la prothèse totale d'épaule de type inversée. Les échecs de la cicatrisation sont également traités en précisant la place de l'abstention chirurgicale ou d'une nouvelle réparation.

– Les complications toujours possibles de la chirurgie arthroscopique et les cas particuliers : les récidives de rupture après réparation, les ruptures de la coiffe des rotateurs chez le sportif et l'association lésionnelle rupture de coiffe–instabilité antérieure de l'épaule.

Ruptures de la coiffe des rotateurs s'adresse aussi bien au praticien averti qu'à l'orthopédiste en formation ainsi qu'à tous les praticiens de l'arthroscopie.