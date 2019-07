Rhumatologie pour le praticien

Lombalgies, arthrose, ostéoporose sont des affections parmi les plus fréquentes, touchant à elles seules une grande majorité de Français. Infections, inflammation, troubles immunitaires, hypersollicitation professionnelle ou sportive, touchent os et articulations, mais aussi tendons, ligaments et muscles. Du simple canal carpien aux atteintes cancéreuses de l’os (myélome et métastases), en passant par la goutte, la polyarthrite rhumatoïde ou la fibromyalgie, le champ de la rhumatologie est vaste. Le vieillissement de la population, l’augmentation vertigineuse de l’obésité, font que ces pathologies rhumatismales sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus associées à d’autres pathologies et que leur prise en charge est de plus en plus multidisciplinaire.

Comment comprendre ces pathologies, comment en aborder le diagnostic clinique, comment utiliser de façon raisonnée les nombreux examens complémentaires à notre disposition, dont la radiographie, l’échographie et l’IRM ? Comment proposer un traitement adapté, reposant autant que possible sur une médecine fondée sur les preuves et les recommandations ? Comment manier avec sûreté antalgiques, anti-inflammatoires, cortisone, biothérapies et traitements non pharmacologiques ?

C’est à toutes ces questions et à quelques autres que se propose de répondre cet ouvrage clair et didactique, illustré de nombreux schémas et d’une riche iconographie, enrichi des toutes dernières recommandations nationales et internationales.