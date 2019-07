Véritable ouvrage de référence en langue française sur la rétinopathie diabétique, ce livre constitue un guide pratique destiné à aider les ophtalmologistes et internes en ophtalmologie, ainsi que les diabétologues et les médecins généralistes à décrypter cette affection. Il est le fruit de l'expérience accumulée depuis presque vingt ans au sein de la consultation d'ophtalmologie-diabétologie de l'hôpital Lariboisière.

Entièrement mise à jour, cette 2e édition a été considérablement enrichie, faisant la place aux progrès de l'imagerie et aux nouveaux traitements. Avec le rôle grandissant de l'OCT, l'iconographie du livre a également été revue et augmentée. La richesse des cas cliniques, point fort de l'ouvrage, se trouve également renforcée, avec les progrès thérapeutiques, qui concernent notamment les évolutions récentes des techniques chirurgicales, et l'apparition de nouveaux médicaments de la rétine.

«Cette nouvelle édition, entièrement revue et augmentée, est le manuel indispensable pour tous les internes en ophtalmologie, mais aussi pour tous les ophtalmologistes qui sont amenés à examiner et suivre des patients diabétiques. Ils trouveront réponse à leurs interrogations, qu'elles soient du domaine simple de la gradation de la gravité de la rétinopathie diabétique ou qu'elles concernent les possibilités thérapeutiques les plus récentes. Nul doute qu'elle connaitra comme la précédente un grand succès. »

(extrait de la préface du Professeur Alain Gaudric)