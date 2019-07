Reprise des prothèses de hanche

Cette monographie est un recueil des données actualisées sur le sujet. Il est construit comme le parcours initiatique et pratique de celui qui doit résoudre le problème d'une révision de prothèse, de la décision de reprise jusqu'à sa mise en œuvre.

Chaque chapitre, après une présentation de son contenu et de son orientation, a recours à la mise en balance ou en discussion de chacun des acquis dans le déroulement de l'enquête qui aboutit à la décision, puis à la réalisation de la mise en place d'une nouvelle prothèse. Cette démarche est fondamentale quand on connaît les difficultés et, par là même, les complications que génère cette chirurgie. Après avoir rappelé l'épidémiologie des reprises et la mouvance de celle-ci à travers leur courte histoire, une approche soigneuse des pièges de la démarche diagnostique est présentée. Si la décision de reprise se confirme, la notion de bénéfice/risque doit conduire au consentement éclairé du patient, validé par l'anesthésiologiste qui doit prendre en compte les comorbités et la fragilité de ces patients souvent âgés.

Dès lors, l'état des lieux tant au niveau osseux que du matériel en place doit être effectué. Les données actuelles sont largement présentées : classifications des pertes de substances et leur évolution, analyse de l'état de la prothèse initiale et de ses difficultés d'exérèse. Cette étape conduit à appréhender les pièges à éviter lors de cette chirurgie difficile. Une large place est donnée à laprésentation des techniques de prise en charge, tant pour la reprise des lésions du cotyle que de celles du fémur. De multiples expériences sont rapportées et décrites avec précision par des experts.

Le temps chirurgical vient ensuite, exposant pas à pas les problèmes à prévenir ou à résoudre, simples ou compliqués. Les orientations sont plus que de principe liées à des attitudes d'école, laissant le lecteur libre de ses choix mais en le guidant au travers d'une cohérence d'action. Une synthèse pratique clôt ce chapitre. Les complications per- et postopératoires sont ensuite largement évoquées pour maintenir notre vigilance. Pour mettre l'accent sur l'importance du service rendu par cette chirurgie fonctionnelle, la dernière partie s'intéresse à l'analyse de la qualité de vie au travers de scores aujourd'hui plus performants qui permettent au patient, et non au seul chirurgien, d'évaluer le bénéfice qu'il a retiré de ce type d'intervention.

En résumé, il s'agit d'un volume complet, très documenté, construit sur la démarche pratique de la révision des prothèses totales de hanche.